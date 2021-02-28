Після сенсаційної поразки Шахтаря у матчі проти Зорі київське Динамо отримало фантастичний шанс відірватись від "гірників" на чотири залікових бали. Для цього необхідно було переграти Львів, який за підсумками 16-го туру впав на останню позицію в турнірній таблиці. За очікуваними очками "містяни" теж йшли на дні, а за рівнем гри у новому році вони виглядали одними з головних претендентів на виліт. Словом, очікувалася легка звитяга "біло-синіх".

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Мірча Луческу після поєдинку з Брюгге вдався до мінімальної ротації, залишивши Миколенка поза заявкою й поставивши на лівий фланг оборони Караваєва. Крім того, в основі розпочав Шапаренко. Віталій Шумський, своєю чергою, вперше у сезоні поставив Грисьо та новачка Довгого у стартовий склад. Фанатів "містян" також потішила наявність на полі швидкісного Альваро, участь якого була під питанням.

Не встигли коментатори прочитати склади, як Динамо відкрило рахунок. Кияни повинні завдячувати голкіперу Костику: Циганков на 50-й секунді слабенько вистрілив з-за меж штрафного по центру, а Орест несподівано пропустив м'яч під руками – Бєсєдін одразу ж його заніс у сітку. 0:1! Ще за шість хвилин подвоїти перевагу "біло-синіх" міг Шапаренко, якому вдався хороший постріл зі стандарту – поруч з ближньою дев'яткою! На 8-й же лише вчасне блокування від Брікнера врятувало Львів від голу Буяльського. Віталій вже був готовий замикати в дотик передачу на 11 метрів.

Львів огризнувся атакою на 13-й хвилині, в завершенні якої Сабіно пробив з лівого краю карного майданчика, однак удар виявився слабеньким. Бущан спокійно забрав м'яч до рук, а Сидорчук на 15-й відповів пострілом з відскоку з центру штрафного – вище воріт! На 21-й з дальньої дистанції спробував забити Караваєв, але вийшло занадто неточно. Зрештою, стартовий тиск Динамо здувся.

В середині першого тайму гра проходила в центральній частині поля. Динамо володіло м'ячем і намагалося розтягнути оборонні порядки "містян", а ті відповідали спробами контратак. Ні те, ні інше у команд не виходило, але у справу втрутився клас команд та деяка випадковість: на 33-й хвилині Буяльський увірвався в штрафний, прийняв передачу й при розвороті отримав удар у гомілку від Міхоубі – арбітр Дмитро Кривушкін призначив пенальті, а потім три хвилини очікував підтвердження від VAR. Рішення судді залишили в силі, а Циганков впевнено реалізував "11-метровий" – 0:2!

Львів, однак, не здавався. На 40-й хвилині "містяни" були близькими до того, щоб відквитати один гол: після подачі з кутового у штрафному Динамо сталася серія рикошетів, в завершенні якої Довгий потужно пробив метрів з 14-ти – один із захисників киян накрив удар! При цьому знову довелося переглядати відеоповтори, адже існувала підозра щодо гри рукою з боку Жерсона. Жоден кадр так і не дав однозначної відповіді, чи був гандбол, тож Дмитро Кривушкін не призначив пенальті.

На перерву команди відправились за комфоротної переваги "біло-синіх". Віталій Шумський на другий тайм вирішив провести подвійну заміну, замість Міхоубі та Сабіно кинувши у бій Чір'яка та Романчука, однак відродити інтригу міг Брікнер – на 49-й хвилині Іван потужно вистрілив по центру, а Бущан парирував перед собою. На щастя для киян, на підбиранні опинилися лишень захисники Динамо. Гості натяк зрозуміли, вже на 52-й хвилині закривши гру з кутового: Забарний замкнув подачу ударом головою, Костик відбив на Кендзьору, а Томаш розстріляв ворота з метру – 0:3!

На 56-й хвилині Динамо могло довести справу до принизлового рахунку, однак постріл Буяльського з передачі Кендзьори накрили, а підкручений удар Шапаренка з-за меж карного майданчика взяв Костик. Львів же не здавався, ледь не забивши на 58-й – це Брікнер пробив з дальньої дистанції під поперечину, змусивши Бущана виконувати красивий сейв. Мірча Луческу, тим часом, почав знімати лідерів: на 61-й хвилині з поля пішли Бєсєдін, Сидорчук і Родрігес, замість яких вийшли Супряга, Шепелєв і Де Пена.

В середині другого тайму Динамо продовжувало контролювати гру, однак моментів не виникало, а Львів ще й постійно контратакував. На 67-й хвилині такий футбол міг завершитись голом у ворота киян, однак Захарків не зміг замкнути закидання від Шини, а добивання від бразильця виявилось неточним. Гості натяку не зрозуміли, за що й були покарані: Чір'як накрутив кількох гравців перед штрафним і вирізав передачу на Нича, а той переграв Бущана в ближньому бою – 1:3!

Цей успіх окрилив львів'ян. На 70-х хвилинах вони тримали ініціативу й проводили сміливі атаки, однак у завершальній фазі їм бракувало виконавської майстерності. Так, на 73-й хвилині Нич пройшов Сироту у штрафному, але прострілив у Бущана; на 75-й він же головою пробивав над воротами, а вривання Захарківа на 76-й встигли заблокувати київські захисники. За цю нахабність Караваєв міг покарати в ендшпілі зустрічі – на 80-й хвилині Олександр хитнув захисників на лівому краю штрафного й пробив над поперечкой, а на 85-й його потужний удар метрів з 20-ти у дев'ятку витягнув Костик.

Зрештою, все завершилось голом свіжого Лєднєва на 90-й хвилині. Його організував Сідклей, який головою замкнув подачу від де Пени – Костик парирував перед собою, а Богдан зіграв на добиванні. Арбітр більше двох хвилин слухав підказки VAR, адже існувала підозра щодо офсайду. Зрештою, Дмитро Кривушкін вказав на центр поля. 1:4! Цей рахунок став остаточним.

Таким чином, Динамо набрало 37 очок, збільшивши відрив від Шахтаря до чотирьох очок. Львів, маючи в активі 12 залікових балів, залишився на дні турнірної таблиці УПЛ.

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