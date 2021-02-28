Тоттенхем вдома розбив Бернлі у матчі 26-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Бернлі.

Поєдинок розпочався зі швидкого гола Бейла, який замкнув подачу Сон Хин Міна. Валлієць через 13 хвилин асистував Кейну, а Моура ще до перерви оформив розгромну перевагу. У другій половині зв'язка Сон – Бейл спрацювала знову: кореєць протягнув м'яч та знайшов вільного Гарета, а той класно поцілив у дальній кут.

Дубль+асист Бейла приніс Тоттенхему розгромну перемогу над Бернлі, Арсенал впевнено здолав знекровлений Лестер

Таким чином, Тоттенхем набрав 39 очок та піднявся на 8 місце, Бернлі з 28 пунктами залишився п'ятнадцятим.