Матч розпочався з серії кошмарних помилок господарів. Карсдорп втратив м'яч на фланзі – Ібрагімовіч обігрався з Ернандесом і вистрелив по воротах. Пау Лопес не зумів прийняти простий пас назад – Златан вигриз м'яч, але пробив п'ятою біля стійки. Вільяр розгубився в центрі поля – Кессьє розігнав контру, Ребіч вийшов на ворота, але віддав в офсайд Златану.

За стартові 30 хвилин судді скасували три голи! Спершу два забив Мілан: окрім вищеописаної контратаки з офсайдом Ібри, ще була пожежа в штрафному римлян з голом Томорі (теж положення поза грою). Потім скасували взяття воріт Мхітаряна, який заштовхав м'яч у сітку після подачі кутового та скидки від Манчіні (Джанлука порушив у боротьбі правила).

Мілан у першому таймі мав величезну перевагу (0.59 на 2.63 по xG), однак забив лише з пенальті. Фасіо збив Калабрію на лінії карної зони, а Кессьє реалізував 11-метровий. Перед тим Пау Лопес потягнув кілька складних пострілів від Ібрагімовіча, Ребіча та Салемакерса, а удар К'яера головою після подачі Чалханоглу взяла на себе поперечина.

Рома явно поступалася Мілану в гостроті, але все одно знаходила дірки в обороні "россонері". Дві хороші нагоди мав Мхітарян, гольові шанси виникали у Верету. Відразу по перерві француз з лінії штрафного розрядив гармату під дальню стійку та зрівняв рахунок! Інтрига повернулася у вогняний матч. Все було дуже гаряче та яскраво.

Рома – улюблена жертва Ібрагімовіча в Італії (12 голів). Однак сьогодні Златан так і не забив, хоча мав пару шансів. На 56-й хвилині шведа замінили з пошкодженням привідного м'яза.

Героєм матчу став Анте Ребіч! Хорват провів дуже корисний матч: загострював передачами і на дриблінгу, найчастіше в команді бив по воротах (4 удари). Ще й забив вирішальний гол після помилки Пау Лопеса. Партнери перехопили м'яч і оперативно довели його до Ребіча, а балканець майстерно обіграв Манчічі та пробив у дальній кут. Негативний нюанс – Анте також травмувався і достроково пішов з поля...

Врятувати матч для "джаллороссі" намагався Мхітарян. Генріх на правах лідера Роми проявляв найбільше бажання та найчастіше опинявся на ударній позиції. Втім, жодного зі своїх шансів не реалізував, в "дев'ятку" закрутити не зумів. Найскандальніший епізод трапився під завісу зустрічі, коли вірменина завалив у штрафному майданчику Ернандес. Арбітр дивом не призначив пенальті! І показав Генріху жовту.

Кого боятися Шахтарю в 1/8 фіналу Ліги Європи? Однозначно Мхітаряна та Верету, а ще надійності Пау Лопеса (сьогодні здійснив 7 сейвів).

Мілан переживав невдалий період – лише дві перемоги за 8 попередніх матчів у всіх турнірах, розгром в дербі від Інтера. На Стадіо Олімпіко "россонері" показали непоганий футбол, здобули позитивний результат і присікли розмови про кризу. Стефано Піолі не дозволив Інтеру збільшити відрив на вершині Серії А – збереглося 4 очки відставання.

Рома досі не виграла жодного топ-матчу в цьому чемпіонаті. Справжнє "прокляття". Розгроми від Наполі, Лаціо та Аталанти, нічиї з Міланом (двічі), Інтером і Ювентусом (+ поразка від Юве). А тепер ще й поразка від Мілана. Жахлива статистика для Паулу Фонсеки. Його команда опустилася на 5 місце за підсумками вікенду.

Мілан – Інтер: Конте отримав ідеальні умови для чемпіонства, Лукаку став дзеркалом Ібрагімовіча і криза "россонері"