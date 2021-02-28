Шахтар приймав Зорю у 16 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар – Зоря.

Шахтар дуже активно розпочав матч, але ближче до середини першого тайму луганці вирівняли гру і навіть мали кілька хороших нагод відкрити рахунок, варто виділити карколомний удар Вернидуба п'ятою.

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Наприкінці поєдинку "гірники" пропустили фатальну контратаку, штурмуючи ворота команди Скрипника. Аллах'яр протягнув м'яч через все поле, видав чудовий пас на Іванісеню, який впритул розстріляв володіння Трубіна.

Шахтар залишився другим у таблиці УПЛ, Зоря з матчем у запасі відстає від "гірників" лише на 4 очки.

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