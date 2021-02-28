"Мій гол? Я отримав чудову передачу від Мурієля, було багато простору, і я пробив. Це був хороший гол, важливий, бо він був забитий в кінці першого тайму.

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Для нас це хороший результат. Минулого року ми втратили очки в Генуї, а проти Сампдорії завжди складно, тому що вони фізично сильні. Проти цих команд потрібно грати технічно, шукати вільні зони. Ми набрали три очки – це хороший знак і гарна перемога для нас.

Моя італійська? На мій погляд, працювати на тренуваннях Гасперіні складніше, ніж вивчити італійську. Я тут давно, але мені потрібно ще трохи попрактикуватись", – цитує Маліновського itasportpress.

У нинішньому сезоні Серії А Руслан зіграв у 22-х матчах, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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