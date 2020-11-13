Відбір до Євро-2020

Визначилися всі учасники фінальної частини Євро-2020. Угорщина здійснила божевільний камбек проти Ісландії та застрибнула в "групу смерті". Шотландія в серії пенальті пройшла Сербію і вперше за 24 роки пробилася на європейську першість. Словаччина переграла Північну Ірландію й також вирвала путівку на турнір.

Третім суперником України на груповому етапі Євро-2020 стала Північна Македонія. Балканці на виїзді здолали Грузію та вперше в історії вийшли у фінальну частину турніру. Переможний гол забив легенда македонського футболу – 37-річний Горан Пандев. Сформувався календар матчів збірної України у групі ЧЄ.

Збірна України

Головна команда країни напередодні програла Польщі в товариському матчі. Антигероєм став Лунін. "Андрію, де ти гуляв?": молодого голкіпера тролять і шкодують, Селезньов замість Ярмоли, інсайд зі штабу Шевченка після Польщі – реакція соцмереж. "Луніна треба ставити на Німеччину": осад від Польщі і тактика на Бундестім – думка історичного капітана збірної України.

"Про цю трагедію говорили крізь зуби, і вона сталася": Іспанія висміює та захищає Луніна – знайдено винуватців фейлу. Як Зідан відреагував на гру Андрія, і що чекає далі: Польща вибухнула після фіаско України, а з Реала зателефонували.

Далі на збірну України чекає поєдинок з Німеччиною в Лізі націй. Йоахім Льов назвав матч проти України вирішальним для перспектив своєї команди, а Олівер Бірхофф застеріг Бундестім від недооцінки "синьо-жовтих".

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Алекс Тейшейра забив чемпіонський гол у Китаї та приніс клубу перший титул в історії. Росія не змогла обіграти збірну Молдови. Джо Гомес переніс операцію на коліні – захисник Ліверпуля пропустить більшу частину сезону.