Головною трансферною метою Реала взимку стане нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд.

Рамос близький до відходу з Реала попри бажання залишитись

За нього "галактікос" готові викласти 75 млн євро, а також віддати у дворічну оренду Луку Йовіча, повідомляє видання Goal.

Окрім того, мадридці зацікавлені у послугах хавбека Ренна Едуарда Камавінги. "Королівський клуб" готує для Ренна пропозицію у розмірі 50 млн євро і може включити в угоду Маріано Діаса.

Нагадаємо, Холанд перейшов у Борусію у січні цього року з Зальцбурга за 20 млн євро. У поточному сезоні провів за "джмелів" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі. На рахунку Камавінги 1 гол в 9 поєдинках за французький клуб.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів