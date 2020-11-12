Алекс Тейшейра, який виступає за китайський Цзянсу Сунін, став героєм фіналу плей-офф за чемпіонський титул.

Чемпіонат Китаю. Плей-офф, фінал

Гуанчжоу Евергранд – Цзянсу Сунін – 1:2

Голи: Вей, 61 – Едер, 45+3, Тейшейра, 47

Вилучення: Хе, 45+1 (Гуанчжоу Евергранд)

Цзянсу Сунін обіграв Гуанчжоу Евергранд у фіналі плей-офф та став чемпіоном Китаю. Наприкінці першого тайму екс-форвард збірної Італії Едер відкрив рахунок зі штрафного, а в дебюті другої половини гри відзначився Алекс Тейшейра. Екс-лідер донецького Шахтаря з лівої влучно пробив у дальній кут, забивши свій 10-й гол у сезоні. Також в його активі 5 асистів у 20 матчах.

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Підопічні знаменитого Фабіо Каннаваро спромоглися лише на гол престижу. 1:2 – перший чемпіонський титул в історії Цзянсу Сунін.

Нагадаємо, 30-річний Алекс Тейшейра перебрався у Цзянсу Сунін з Шахтаря в лютому 2016-го за 50 млн євро.

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