Алекс Тейшейра забив чемпіонський гол у Китаї – перший титул в історії клубу екс-лідера Шахтаря
Алекс Тейшейра, який виступає за китайський Цзянсу Сунін, став героєм фіналу плей-офф за чемпіонський титул.
Чемпіонат Китаю. Плей-офф, фінал
Гуанчжоу Евергранд – Цзянсу Сунін – 1:2
Голи: Вей, 61 – Едер, 45+3, Тейшейра, 47
Вилучення: Хе, 45+1 (Гуанчжоу Евергранд)
Цзянсу Сунін обіграв Гуанчжоу Евергранд у фіналі плей-офф та став чемпіоном Китаю. Наприкінці першого тайму екс-форвард збірної Італії Едер відкрив рахунок зі штрафного, а в дебюті другої половини гри відзначився Алекс Тейшейра. Екс-лідер донецького Шахтаря з лівої влучно пробив у дальній кут, забивши свій 10-й гол у сезоні. Також в його активі 5 асистів у 20 матчах.
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Підопічні знаменитого Фабіо Каннаваро спромоглися лише на гол престижу. 1:2 – перший чемпіонський титул в історії Цзянсу Сунін.
Нагадаємо, 30-річний Алекс Тейшейра перебрався у Цзянсу Сунін з Шахтаря в лютому 2016-го за 50 млн євро.
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