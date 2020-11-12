Молдова приймала Росію в рамках товариської зустрічі. Читайте звіт на Футбол 24.

Товариські матчі

Молдова – Росія – 0:0

Дикань неоднозначно розповів, за кого вболіватиме у потенційному матчі Україна – Росія

Попри статус фаворита поєдинку росіяни зустріли гідну противагу від національної команди Молдови у першій половині гри.

Після перерви підопічні Черчесова повністю контролювали хід гри, але конвертувати домінацію у голи не вдалось. Фінальний свисток зафіксував суху нічию.

Росія проведе наступні матчі проти Туреччини та Сербії в рамках Ліги націй, де команда Черчесова очолює групу В3. Варто відзначити, що збірна Молдови посідає 175-ту сходинку у рейтингу ФІФА.

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