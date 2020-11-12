Росія не змогла обіграти збірну Молдови
Молдова приймала Росію в рамках товариської зустрічі. Читайте звіт на Футбол 24.
Товариські матчі
Молдова – Росія – 0:0
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Попри статус фаворита поєдинку росіяни зустріли гідну противагу від національної команди Молдови у першій половині гри.
Після перерви підопічні Черчесова повністю контролювали хід гри, але конвертувати домінацію у голи не вдалось. Фінальний свисток зафіксував суху нічию.
Росія проведе наступні матчі проти Туреччини та Сербії в рамках Ліги націй, де команда Черчесова очолює групу В3. Варто відзначити, що збірна Молдови посідає 175-ту сходинку у рейтингу ФІФА.
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