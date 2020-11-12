Контракт захисника Реала Серхіо Рамоса з клубом спливає 30 червня 2021 року. Обидві сторони прагнуть пролонгувати співпрацю, однак у кожного своє бачення продовження угоди.

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34-річний оборонець вимагає нового договору щонайменше на два роки, в той час як керівництво "галактікос" наполягає на однорічному контракті без підвищення зарплати. Напередодні "вершкові" зробили своєму капітану нову пропозицію – однорічна угода зі збереженням попередніх фінансових умов (на фоні перемовин з іншими гравцями щодо скорочення гонорарів через пандемію COVID-19). Однак, діалог знову завершився нічим.

Крістобаль Сорія, екс-делегат Севільї і товариш Рамоса, в ефірі El Chiringuito TV повідомив, що ймовірність того, що Серхіо покине Реал складає 80%. За його словами, сам гравець одержимий ідеєю залишитись у Мадриді, але перемовини зайшли у глухий кут. У королівського клубу є ще менше двох місяців аби якось зрушити ситуацію з мертвої точки – через 49 днів Рамос зможе підписати попередній контракт з іншим клубом.

Нагадаємо, Серхіо захищає кольори "вершкових" з 2005 року, а до цього виступав за Севілью, вихованцем якої є. З Реалом Серхіо встиг завоювати 22 трофеї, серед яких чотири Ліги чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

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