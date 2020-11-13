Збірна Угорщини вирвала путівку на Євро-2020, обігравши Ісландію на останніх хвилинах. Дивіться відео голів та огляд матчу Угорщина – Ісландія.

Кваліфікація Євро-2020, фінал

Угорщина – Ісландія – 2:1

Голи: Него, 88, Собослай, 90+2 – Г. Сігурдссон, 10

Ісландці відкрили рахунок вже в дебюті – Гулачі випустив м'яч у ворота після удару Сігурдссона зі штрафного. Здавалося, вікінги вдруге поспіль кваліфікуються на чемпіонат Європи, але на останніх хвилинах угорці зуміли перевернути гру.

Визначилися всі учасники Євро-2020

Спершу Него зумів переправити м'яч у сітку, а вже в компенсований час міні-шедевр створив Собослай. Хавбек Зальцбурга більярдним пострілом з-за меж штрафного вивів Угорщину на Євро!

Суперниками угорців у групі стануть Португалія, Німеччина та Франція.

Угорщина застрибнула в "групу смерті" на Євро-2020, Словаччина та Шотландія останніми кваліфікувалися на турнір

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: