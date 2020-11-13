Останніми чотирма учасниками Євро-2020 стали Північна Македонія, Угорщина, Словаччина та Шотландія.

Як відомо, 20 команд пробилися на континентальний форум через відбірковий турнір (серед них і збірна України, яка посіла перше місце у своїй групі). Останні 4 щасливчики витягнули свій квиток через плей-офф Ліги націй, основний етап якої проходив ще у 2018 році.

Євро-2020: календар матчів збірної України в груповому турнірі

Всі учасники чемпіонату Європи-2020

Група А

Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс

Група B

Бельгія, Данія, Фінляндія, Росія

Група С

Австрія, Нідерланди, Північна Македонія, Україна

Група D

Хорватія, Чехія, Англія, Шотландія

Група E

Польща, Іспанія, Швеція, Словаччина.

Група F

Франція, Німеччина, Португалія, Угорщина.

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть по 2 найкращі команди з кожного квартету, а також 4 найкращі збірні, які посядуть треті місця у групах.

Нагадаємо, УЄФА переніс Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу. Континентальний форум стартує 11 червня та завершиться 11 липня.

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