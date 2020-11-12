"Очевидно, ми хочемо виграти важливий матч проти України в суботу, а потім вирушити в Іспанію і ризикнути, адже в цій групі ще все можливо. Але потрібно бути обережними і пильними, Україну теж не можна недооцінювати.

Льов назвав матч проти України вирішальним для перспектив Німеччини у Лізі націй

Було б божевіллям, якби ми сказали, що нас поки навіть не хвилює ЧЄ. Ми хочемо провести успішне Євро. Нам не хочеться знову пережити ЧС-2018. Однак ми повинні усвідомлювати, що команда поки не може максимально зіграти на чемпіонаті Європи. У 2022 і 2024 роках ми можемо стати ще сильнішими. Тим не менш, ми повинні спробувати отримати максимальну віддачу від ЧЄ", – цитує Бірхоффа офіційний сайт DFB.

Нагадаємо, що матч 5-го туру Ліги націй відбудеться вже 14 листопада у Німеччині. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох команд по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

Німеччина перед матчем з Україною втримала перемогу над Чехією – знекровлений склад, MVP з Гладбаха та корисні дебютанти