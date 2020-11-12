Бірхофф застеріг збірну Німеччини від недооцінки України
Менеджер національних збірних Німецького футбольного союзу Олівер Бірхофф поділився думками про майбутній матч Ліги націй проти України.
"Очевидно, ми хочемо виграти важливий матч проти України в суботу, а потім вирушити в Іспанію і ризикнути, адже в цій групі ще все можливо. Але потрібно бути обережними і пильними, Україну теж не можна недооцінювати.
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Було б божевіллям, якби ми сказали, що нас поки навіть не хвилює ЧЄ. Ми хочемо провести успішне Євро. Нам не хочеться знову пережити ЧС-2018. Однак ми повинні усвідомлювати, що команда поки не може максимально зіграти на чемпіонаті Європи. У 2022 і 2024 роках ми можемо стати ще сильнішими. Тим не менш, ми повинні спробувати отримати максимальну віддачу від ЧЄ", – цитує Бірхоффа офіційний сайт DFB.
Нагадаємо, що матч 5-го туру Ліги націй відбудеться вже 14 листопада у Німеччині. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох команд по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.
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