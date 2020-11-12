Національна команда України дізналася третього суперника та розклад матчів на чемпіонаті Європи, який пройде влітку наступного року.

Останнім опонентом "синьо-жовтих" у групі С стала Північна Македонія, яка обіграла Грузію в фіналі плей-офф. Саме з балканцями Україна зіграє у другому турі групового етапу, інформує офіційний сайт УАФ.

Календар матчів збірної України на Євро-2020:

13.06.2021 (неділя)

Нідерланди – Україна (Амстердам, 22:00 за Києвом)

17.06.2021 (четвер)

Україна — Північна Македонія (Бухарест, 16:00 за Києвом)

21.06.2021 (понеділок)

Україна – Австрія (Бухарест, 19:00 за Києвом).

Нагадаємо, УЄФА переніс Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу. Континентальний форум стартує 11 червня та завершиться 11 липня.

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