Євро-2020: календар матчів збірної України в груповому турнірі
Національна команда України дізналася третього суперника та розклад матчів на чемпіонаті Європи, який пройде влітку наступного року.
Останнім опонентом "синьо-жовтих" у групі С стала Північна Македонія, яка обіграла Грузію в фіналі плей-офф. Саме з балканцями Україна зіграє у другому турі групового етапу, інформує офіційний сайт УАФ.
Календар матчів збірної України на Євро-2020:
13.06.2021 (неділя)
Нідерланди – Україна (Амстердам, 22:00 за Києвом)
17.06.2021 (четвер)
Україна — Північна Македонія (Бухарест, 16:00 за Києвом)
21.06.2021 (понеділок)
Україна – Австрія (Бухарест, 19:00 за Києвом).
Нагадаємо, УЄФА переніс Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу. Континентальний форум стартує 11 червня та завершиться 11 липня.
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