Кваліфікація Євро-2020, фінал

Угорщина – Ісландія – 2:1

Голи: Него, 88, Собослай, 90+2 – Г. Сігурдссон, 10

Північна Ірландія – Словаччина – 1:2

Голи: Шкриньяр, 87 (автогол) – Куцка, 17, Дюріш, 110

Сербія – Шотландія – 1:1 (пен. 4:5)

Голи: Йовіч, 90 – Крісті, 52

Кваліфікація до Євро-2020 вийшла на фінішну пряму. У матчі між Угорщиною та Ісландією в Будапешті вирішувалось, хто відправиться у групу смерті до Португалії, Франції та Німеччини. Перший тайм зустрічі виявився рівним і динамічним, але господарі на старті трішки нервували. За це їх покарав Сігурдссон, який пробив зі штрафного під поперечку на 10-й хвилині – голкіпер Гулачі спробував спіймати м'яч, однак випустив його з рук у ворота. 0:1. До перерви рахунок не змінився.

В другому таймі матч також був рівним і веселим. Угорці відчайдушно намагалися відігратись, а ісландці регулярно ловили їх на контратаках. В такому руслі матч дійшов до 87-ї хвилини, поки господарі не відігрались зусиллями Него, якого випустили на заміну. Здавалось, що поєдинок перейде в овертайм, але у компенсований час ривок Собослая по центру завершився потужним дальнім ударом – м'яч поцілив у стійку, а від неї влетів у сітку. 2:1! "Вікінги" капітулювали. Угорщина виходить на Євро.

Північна Ірландія в Белфасті приймала Словаччину. Переможець цієї пари потрапив би у квартет до Іспанії, Швеції та Польщі. Гості краще розпочали поєдинок і забили швидкий гол – на 17-й хвилині Куцка перехопив невдалу скидку Севілла назад, вийшов віч-на-віч з голкіпером Пікок-Фареллом та розстріляв ближній кут. 0:1. Ірландці огризнулися серією дальніх ударів, але якісних моментів у першому таймі команди не створили.

В другому таймі господарі серйозно додали в активності. Деякий час словаки трималися на рівних, але поступово вони забули про атаки, почавши тримати рахунок. За це вони поплатились на 87-й хвилині, коли черговий наступ ірландців завершився прострілом з правого краю штрафного – Шкріньяр зрізав м'яч у ворота. 1:1.

Матч перейшов в овертайми. У першому з них невеличку перевагу мали господарі, але в середині другого словаки завдали фатального удару – це Дюріш прийняв м'яч після вдалого відскоку й вистрілив метрів з 19-ти під ближню стійку. 1:2! Північна Ірландія так і не відігралась. Словаччина крокує на Євро-2020.

Сербія у Белграді зустрічалася з Шотландією – переможець потрапив би групу до Англії, Хорватії та Чехії. Господарі вважалися очевидними фаворитами, але у першому таймі ні у них, ні у гостей цікавих моментів не виникало. За сім хвилин по перерві шотландці несподівано вийшли вперед зусиллями Крісті, якому вдався удар з лінії штрафного в правий нижній кут – 0:1.

Здавалось, що серби підуть в атаку й притиснуть суперника, але гості виглядали навіть цікавіше. У господарів мало що виходило, тож прохід шотландців здавався цілком вірогідним – втім, острів'яни не змогли втримати концентрацію до фінального свистка. На 90-й хвилині господарі заробили кутовий, Младеновіч виконав подачу, а Йовіч замкнув ударом головою з відскоком від газону – 1:1.

Матч перейшов у овертайми, однак голів у ньому не забивали. Все вирішилось у серії пенальті – всі футболісти, окрім Мітровіча, забили. Удар Алєксандара парирував голкіпер. Шотлданія повертається на великі турніри!

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