Після матчу Польща – Україна вболівальники "Кадри" гучно насміхаються і дякують голкіперу "синьо-жовтих", але страж воріт Реала несподівано отримав вагому підтримку. Лунін та наставник поляків Бженчек стали головними героями мемів і не тільки.

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Польща знову перемогла і не вірить своєму фарту. Може, то просто такий день (у них на 11 листопада якраз припадає свято Незалежності), а може, Лунін ще повторить історію Бущана, який після 7 голів у Франції і не менш епічної помилки з Німеччиною зупинив Іспанію, видавши матч життя. В Андрія ще буде час відповісти злим язикам, а поки цей момент, який іноді трапляється і з великими воротарями, став темою дня в польських соцмережах та ЗМІ. Час запастися терпінням і потренувати почуття самоіронії, адже насправді ніякої трагедія не сталося – товариський матч завжди залишається товариським.

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Ті ж польські фанати в більшості критично сприймають перемогу 2:0. З таким натужним стилем гри місцеві "кібіци", таке враження, вже не можуть дочекатися, де команда тренера з неоднозначною пресою провалиться. Мовляв, фактично не було якихось цікавих моментів біля наших воріт, українці виглядали відверто солідніше, а "біло-червоні" показали слабкий технічний вишкіл, тому тільки грандіозний подарунок від Луніна врятував свято. Попри щедрість останнього, польський інтернет не знав жалю. Неначе забули фейли своїх воротарів Фабіянскі та Боруца, які також облетіли весь світ.

Ало, ало. Чи воротар бачить це?

Куди ж без порівнянь з Нойєром...

Мануель, ти бачив Луніна? Так

Мануель Нойєр. Це навіть не він.

Коли бачиш, що вчудив український голкіпер

А. Лунін. Де в біса я опинився

Łunin - bramkarz Ukrainy. Na tę chwilę: karta Polaka i robota na strefie w Tychach przez firmę zewnętrzną. Zasłużył. #POLUKR pic.twitter.com/Yr0HDa2tW4 — Wojtek PL️ (@hockeygoaliepl) November 11, 2020

Лунін напрацював учора на карту поляка і роботу в економічній зоні міста Тихи. Заслужив.

Зідан вирішив у доброму гуморі перевірити, як впорався Лунін у матчі збірної, а там таке...

Не обійшлося без згадки про сутичку Зідана проти Матерацці. Тільки тепер в ролі італійця Лунін. Хтось тут добряче лютує?

Вболівальники, що намагаються вирахувати, скільки разів легендарний польський коментатор Шпаковскі згадав прізвище Циганкова, який вийшов після перерви.

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Був на полі голкіпер із зовсім іншою історією та виразом обличчя – Скорупскі пропускав у кожній грі з вересня 2019-го, але напередодні видав перший сухий матч за понад рік.

У вас не болить нога, болить великий Єжи Бженчек. Багатьом фанатам важко змиритися з цим паном на посаді головного тренера, але після таких результатів (8 перемог, по одній поразці та нічиїй за останній рік, або 9 домашніх матчів без фіаско, в яких 7 тріумфів і 2 мирові) йому важко в чомусь дорікати.

Ми дали їм сьогодні прикурити, ніби говорить Бженчек. Насправді головний тренер збірної Польщі визнав, що рівень гри українців був відчутно вищим.

Іронізують і над успіхами своєї команди: "А тепер пиши там, невдахо: пан тренер Єжи Бженчек з Польщі – найкращий, і вся його "Кадра" теж".

Якщо б Бженчек був Морфеєм з Матриці, то в нього був би такий вибір: гарний стиль гри або результати.

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"Мілік отримав звання капітана за чудові виступи в Наполі". Нагадаємо, форварда викреслили із заявки команди Гаттузо на всі турніри цього сезону, бо поляк так нікуди не перейшов цього літа.

А це все-таки була Україна? Дивно, ми мали грати з... Нідерландами.

Болить нога? Прошу не брехати. Мені прекрасно відомо, що у вас болить ВЕЛИКИЙ Яакуб Модер

Ліворуч: фанати, коли Модер втрачає м'яч – ох любий, все чудово. Праворуч: фанати, коли Зєлінскі втрачає м'яч – ти довбана мавпо. Цікаво, що хавбек Леха, яким цікавилося Динамо, з величезною перевагою став найкращим за індексом Instat (364).

#PrawdaLiczb prezentuje noty Instat po meczu #POLUKR



^Moder 364

*Zieliński 321

Piątek 308

*Góralski 303

Skorupski 300

Walukiewicz 297

*Płacheta 293

*Rybus 275

*Gumny 269

^Jóźwiak 263

Bochniewicz 258

Klich 258

^Linetty 256

^Reca 249

^Bereszyński 249

*Milik 222

^Szymański b.o. pic.twitter.com/bVVAbHW6GT — Marcin Matuszewski (@matuszewski_ini) November 12, 2020

При цьому Модер відіграв лише 30 хвилин, ставши лідером поляків за ударами (3) і влучаннями (2) та показавши неймовірну інтенсивність дій. Якби провів на полі весь матч з таким графіком, майбутній гравець Брайтона добив би до 110 ТТД і виконав 29 підбирань/перехоплень/відборів при 3 втратах, що дало б показник світового класу. Якуб також виграв 100% єдиноборств у захисті, видавши лише 16% браку всіх дій.

Командна оцінка Польщі (280) перевищує середній показник цієї збірної за останні 2 роки (277). В основному через Луніна занижено індекс України (256). Відтак команда Шевченка провела 6-й найгірший матч за 2 роки, тоді як у суперника 8-й найкращий. Наш середній показник з 2019-го – це 267.

EXCLUSIVA DC | Llamada de urgencia del Madrid a Lunin tras su error y los ‘palos’ que está recibiendo https://t.co/fWaNNPgzrI#RealMadrid #lunin pic.twitter.com/uDIvUpylfJ — Defensacentral.com (34) (@defcentral) November 12, 2020

Насамкінець додамо, що з'явився і позитивний сигнал з Мадрида, а це вже не жарти чи меми. Як ексклюзивно повідомив портал DefensaCentral, Реал негайно відреагував на жахіття свого воротаря. Керівництво "вершкових" боїться, що критика у пресі та психологічний тягар погано позначаться на стані Луніна, якого продовжують вважати великим активом на майбутнє і складового головної команди.

Тому "дуже важлива персона з найвищих кабінетів" іспанського гранда зателефонувала і висловила Андрію повну підтримку, запропонувавши будь-яку допомогу, яка тільки знадобиться. У клубі розуміють, що з молодими воротарями без особливої ігрової практики таке іноді трапляється, тож намагаються підбадьорити, зберігаючи близький контакт у важкий для українця час.

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