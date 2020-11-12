Гомес переніс операцію на коліні – захисник Ліверпуля пропустить більшу частину сезону
Головному тренеру мерсисайдців Юргену Клоппу додалось головного болю.
Захисника Ліверпуля Джо Гомеса, який отримав травму на вчорашньому тренуванні збірної Англії, було прооперовано.
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23-річний футболіст зазнав хірургічного втручання на сухожиллі у лівому коліні, повідомляє офіційний сайт "червоних". Зазначається, що інші зв'язки при пошкодженні не постраждали. За попередніми прогнозами Джо пропустить більшу частину поточного сезону.
До слова, з втратою Гомеса у розпорядженні наставника Ліверпуля нині залишився лише один досвідчений центральний захисник – Жоель Матіп. Також німецький фахівець може розраховувати на вихованців клубу Натаніеля Філліпса і Ріса Вільямса. Лідер оборони мерсисайдців Вірджіл ван Дейк продовжує відновлюватися після травми хрестоподібних зв'язок, отриманої минулого місяця.
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