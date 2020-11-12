Іспанська преса не даремно хвилювалась за Луніна перед товариським матчем у Хожуві. 21-річний голкіпер повернувся до табору збірної України після тривалого застою – 114 днів без офіційних матчів. Він залишається єдиним представником першої команди Реала, якому Зізу не довірив жодної хвилини у сезоні 2020/21. Вибратись з тіні монструозного Куртуа – наразі місія неможлива. Відсутність ігрової практики у другого воротаря "синьо-жовтих", нажаль, згубно позначилась на принциповому поєдинку команди Шевченка проти географічного сусіда. Курйозна помилка Андрія фактично перекреслила чудовий перший тайм у виконанні наших. Після цього Україна вже не піднялась, хоча гольових нагод біля чужих воріт було достатньо.

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Мадридські ЗМІ, які досі вважають чемпіона світу (U-20) майбутнім королівського клубу, пережили легкий шок. Defensa Central виправдовує "жахливу помилку" дублера Куртуа безнадійною ситуацію в клубі. "Другий воротар Реала точно не згадуватиме 11 листопада як найщасливіший день у кар'єрі. Лунін вийшов далеко з воріт, щоб перехопити сферу, але після очевидного кіксу правою ногою подарував м'яча супернику. Пйонтек відзначився ударом з 30 метрів. Він миттєво усвідомив власну провину, але ще намагався апелювати до партнерів, мовляв, "не дозволяйте йому пробити, там порожні ворота".

Лунін приїхав фактично без практики. Тінь Куртуа виявилась занадто великою. Зідан навряд чи дасть йому шанс у Ла Лізі або ЛЧ, тим паче зараз, коли настав час вирішальних матчів. Андрій припустився шаленого ляпу проти Польщі, але це не означає, що його перестали вважати одним з найперспективніших кіперів Європи", – зазначає автор матеріалу Рубен Гомес.

"Про цю трагедію говорили неохоче крізь зуби, і трагедія сталася: фейл Луніна за 30 метрів від власних воріт, – пише видання AS, яке видало той самий віщий матеріал за кілька годин до матчу. – Голкіпер Реала намагався перервати швидку атаку поляків, але заплутався у власних ногах", – зазначає рупор мадридської переси.

Авторитетна Marca також розважала читачів кумедним відео: "Неймовірна помилка Луніна проти Польщі: куди ж вибіг цей хлопчина?!".

"Що хотів зробити український воротар! Дивовижна помилка Луніна, який вийшов занадто далеко, заплутався і подарував сферу Зєлінскі, а той допоміг Пйонтеку забити з дальньої дистанції", – описує непересічний епізод іспаномовна версія ESPN.

Звісно, що фейл молодого воротаря швиденько став топ-трендом у соціальних мережах. Хейтери Реала насміхались як з Луніна, так і з мадридського клубу, а прихильники "бланкос" намагалися зберігати позитив, мовляв у нього ще все попереду.

"Голкіпер збірної України хотів зробити... Добре, я не знаю, що він хотів зробити, але це завершилось дуже погано".

#ParaCerrarElDía



Esto pasó hoy.



El arquero Lunin de Ucrania quiso hacer... Bueno, no sé qué quiso hacer.



Y terminó de la peor manera ‍♂️



pic.twitter.com/FLAJjIZ9RI — Marcelo Burgos (@marceloburgosf) November 12, 2020

"Господи, Лунін... Я помітив його недоліки... нарешті".

Madre mia lunin... le veo carencias... desde hace tiempo — NaNoRaWy (@NaNoRaWy) November 11, 2020

"Ви бачили про**б Луніна? Господи, ми рухаємось від поганого до гіршого".

Has visto la cagada de Lunin?? Madre mía vamos de mal en peor, jajajajaj — Ismael (@ismarengue11) November 11, 2020

"Знайшлися люди, які критикують Луніна, хоча сьогодні він провів перший поєдинок з кінця липня. Вони від**суть, я впевнений".

Hay gente criticando a Lunin cuando hoy ha sido su primer partido desde julio.



Mamarán, estoy seguro. https://t.co/OSfFh0CWoc — (@Ribas__RM) November 11, 2020

"Господи, Лунін. Він уявив себе Нойєром, неймовірно".

Madre mía, Lunin.

Pensó que era Neuer, increíble. https://t.co/XUMww3Eevu — Mauricio Merino (@MauMerinoT) November 11, 2020

"Масіп резервіст!" (прихильник Вальядоліда зловтішається через програну конкуренцію Андрія екс-кіперу Барселони, – прим.ред).

"Я вважаю, що йому просто не пощастило. Він намагався винести м'яча за бокову лінію, але пробив неакцентовано. Не думаю, що його потрібно розпинати. Клаудіо Браво припустився схожої помилки на ЧС-2010 проти Іспанії, але не став гіршим воротарем, вигравши чимало титулів".

"Він добре вийшов з воріт, єдина помилка – кікс. Це хороший воротар, який позакриває багато ротів".

"Хіба він не був найкращим воротарем галактики?".

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