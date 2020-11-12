– Збірна України продемонструвала значно кращий рівень футболу, ніж поляки, проте – дошкульна поразка. Ваші емоції?

– Згідний, грали добре. Контролювали м’яч, створювали моменти. Хтозна, у якому руслі розвивався б поєдинок, якби Ярмоленко реалізував пенальті. Натомість поляки практично нічого не створили. Вони лише вміло скористалися нашими помилками.

Польща – Україна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Двоякі у мене відчуття… Залишився певний осад, бо програвати – завжди неприємно. Та й рейтинг збірної страждає. При всій повазі, збірна Польщі – це не Франція. У плані результату можна було зіграти з ними значно краще.

Так чи інакше, тренерський штаб отримав багато корисної інформації – це важливо. Тішить, що нам є з кого вибирати. Це приємний головний біль для Шевченка. Правий фланг оборони? Дійсно, проблемна ділянка.

– Результативна помилка Луніна. Як це позначиться на психології молодого голкіпера і його найближчих перспективах?

– Все залежатиме від нього – наскільки стресостійким він виявиться. Якщо підписав контракт із топ-клубом, отже, з впевненістю у власних силах проблем немає. Так, вчора Лунін дав "пінку". Але з яким воротарем цього не буває?

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Схожий період проходив Бущан, але відчув довіру тренерського штабу – і вистрелив. Вважаю, правильним рішенням було б дати Луніну шанс і в наступному матчі. Проте навряд чи це трапиться. Проти німців, найімовірніше, вийде Пятов.

– Хто з українців проявив себе найкраще?

– Циганков хоч і не забив, але потенціал у нього – божевільний. Швидкий, технічний, з ударом. У тих моментах, які мав, усе робив правильно – трішки не пощастило. Сподобався також Михайліченко. Помітне велике бажання, має всі необхідні задатки. Загалом позиція лівого оборонця у нас укомплектована чудово: Миколенко, Соболь, Корнієнко.

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Щодо Михайліченка, то він спроможний навіть виграти цю конкуренцію. Єдине – має певні недоліки у виконанні безпосередніх захисних обов’язків. Непогано зіграв Зінченко, але, на жаль, йому бракує практики у своєму клубі.

– Чи виправдана довіра до Мораєса та Марлоса? Перший – без голів, другий вчора запам’ятався хіба що розрізним пасом на Циганкова.

– Важко оцінювати їх по вчорашній грі, адже після замін у другому таймі це була вже інша команда. На полі розчинилися не тільки Марлос із Мораєсом, бракувало гостроти. У вирішальних матчах ці люди можуть виглядати зовсім по-іншому. Все-таки клас ветеранів Шахтаря не потребує додаткових рекомендацій.

– Яку тактику варто обрати проти Німеччини?

– Німецька машина також любить контроль м’яча. Якщо Льов застосує тотальний пресинг, як це зробив Гладбах проти Шахтаря, нам доведеться закриватись і очікувати шансу на контратаку. Якщо ж німці дозволять пересунути гру в центр поля, шансів на позитивний для команди Шевченка результат буде ще менше. Розкриватися – величезний ризик. Ми вже розкрилися проти Іспанії та Франції і отримали повну торбу голів.

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