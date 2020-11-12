Кріштіану Роналду через свого агента Жорже Мендеша передав керівництву Реала своє бажання повернутись до табору "вершкових", повідомляє Cuatro.

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Президент чинного чемпіона Іспанії Флорентіно Перес дуже цінує внесок португальця у прогрес Реала, але не має наміру підписувати 35-річного форварда. Функціонер хотів би запросити Кріштіану вже після завершення його кар'єри гравця у структуру клубу і навіть не виключає побачити його у тренерському кріслі мадридців.

Нагадаємо, Роналду захищав кольори Реала у 2009-2018 роках.

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