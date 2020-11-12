"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів та відомих уболівальників на товариський матч Польща – Україна (2:0).

Сумбурний матч, сумбурний післясмак...

Польща – Україна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна України програла не Польщі, а сама собі. Долю спарингу вирішили три основні моменти: невдалий удар Ярмоленка з 11-метрової позначки, епічний фейл Луніна і заміни Шевченка після перерви, які послабили гру "синьо-жовтих".

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На 41-ій хвилині експерт Євген Левченко схопився за голову, а потім – за iPhone.

Ведучий футбольної радіопередачі "Гра в пас" Святослав Драбчук одразу провів паралелі зі Словенією-1999.

Політичний журналіст Данило Мокрик – також у темі.

У громадського активіста та блогера Сергія Стерненка – нефутбольні асоціації.

Олександр Золотогорський, коментатор та журналіст Footballhub, спокійніше реагує на результативну помилку голкіпера Реала, а заодно пропонує реанімувати штатного ката із Колоса.

Старійшина коментаторського корпусу Сергій Савелій розчарований мотивацією суперників. Це ж класичний товарняк, Сергію Степановичу! Тут ніхто "вбиватись" і не збирався.

Попри невдалий результат, у першому таймі наша збірна продемонструвала непоганий рівень футболу, що оцінив скаут Алекс Великих.

Після завершення поєдинку коментатор MEGOGO Вадим Скічко – не без сарказму.

Данило Вереітін, PR-фахівець телеканалів "Футбол", шкодує нашого антигероя у рукавичках.

Знаменитий тележурналіст Руслан Свірін попереджає: з німцями буде не до сміху.

Євген Левченко оговтався від шоку і трохи заспокоївся до кінця матчу.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло також наводить фокус на два наступні поєдинки.

Журналіст Трибуни Олександр Сажко навіть бачить чималу користь від польського ляпаса. Оптимістично!

На позитиві – Алекс Великих.

Прес-аташе Шевченка Микола Васильков – із особистими враженнями і певним інсайдом.

Добиваємо тему творчістю журналіста Футбол 24 Михайла Юхименка і Брутального футболу.

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Польща обіграла Україну в товариському матчі без логіки – подарунки Ярмоленка і Луніна стали вирішальними