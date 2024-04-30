Нападник Фламенго Габігол оскаржив вирок на дворічну дискваліфікацію, і йому буде дозволено грати до вирішення справи.

Габріелю Барбозі, більш відомому як Габіголу, знову дозволено грати у футбол, незважаючи на дворічну дискваліфікацію за можливе шахрайство з допінгом. Про це сьогодні повідомив міжнародний спортивний трибунал CAS у Лозанні.

Екс-форвард Інтера дискваліфікований на два роки – він намагався обдурити антидопінговий контроль

27-річний бразилець відмовився брати участь у допінг-тесті наприкінці березня перед тренуванням Фламенго. Пізніше того ж дня він співпрацював з антидопінговим комітетом, хоча й порушив деякі правила. Наприклад, він здав банку зі своєю сечею з відкритою кришкою. Тест виявився негативним, але за свою поведінку він був дискваліфікований на два роки антидопінговим трибуналом Бразилії.

Габігол не погодився з таким рішенням. "Я підкреслюю, що я ніколи не намагався перешкоджати тесту або обманювати його. Я вірю, що за моєю апеляцією мене визнають невинним", – заявляв Габігол у березні.

Дата розгляду справи екс-форварда Інтера поки що невідома.

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