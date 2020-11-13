Отбор к Евро-2020

Определились все участники финальной части Евро-2020. Венгрия осуществила сумасшедший камбэк против Исландии и запрыгнула в "группу смерти". Шотландия в серии пенальти прошла Сербию и впервые за 24 года пробилась на европейское первенство. Словакия обыграла Северную Ирландию и также вырвала путевку на турнир.

Третьим соперником Украины на групповом этапе Евро-2020 стала Северная Македония. Балканцы на выезде одолели Грузию и впервые в истории вышли в финальную часть турнира. Победный гол забил легенда македонского футбола – 37-летний Горан Пандев. Сформировался календарь матчей сборной Украины в группе ЧЕ.

Сборная Украины

Главная команда страны накануне проиграла Польше в товарищеском матче. Антигероем стал Лунин. "Андрей, где ты гулял?": молодого голкипера троллят и жалеют, Селезнев вместо Ярмолы, инсайд из штаба Шевченко после Польши – реакция соцсетей. "Лунина надо ставить на Германию": осадок от Польши и тактика на Бундестим – мнение исторического капитана сборной Украины.

"Об этой трагедии говорили сквозь зубы, и она случилась": Испания высмеивает и защищает Лунина – найдены виновники фейла. Как Зидан отреагировал на игру Андрея, и что ждет дальше: Польша взорвалась после фиаско Украины, а Реал позвонил.

Далее сборную Украины ждет поединок с Германией в Лиге наций. Йоахим Лев назвал матч против Украины решающим для перспектив своей команды, а Оливер Бирхофф предостерег Бундестим от недооценки "сине-желтых".

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