Збірна України дізналася останнього опонента на груповому етапі Євро-2020. Ним стала Північна Македонія. Балканці мінімально здолали Грузію та вперше в історії вийшли на великий турнір.

Північна Македонія виграла свою групу в попередній Лізі націй дивізіону D, завдяки чому отримала додатковий шанс пройти на чемпіонат Європи через відбірковий плей-офф. У півфіналі македонці здолали Косово, а сьогодні у фіналі переграли Грузію в Тбілісі.

Грузія – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу – як це було

Жодна з команд раніше не виступала на Євро, тому перемога в сьогоднішньому матчі стала б історичною для будь-кого з них. Грузія володіла ініціативою та будувала позиційні атаки, а Північна Македонія відповідала контрвипадами, які розганяв Ельмас. У середині першого тайму господарі створили пару гострих моментів, але Окріашвілі не зумів їх реалізувати.

Македонці освоїлися на чужому полі та почали відповідати. На старті другого тайму "італійська" група атаки гостей у складі Ельмаса, Несторовскі та Пандева організувала переможний гол. Забив 37-річний Горан, майстерно обігравши голкіпера! Грузія розгубилася та втратила контроль над грою, а балканці мали кілька шансів закріпити перевагу, але обмежилися мінімальною перемогою.

Північна Македонія вийшла на Євро-2020 та автоматично потрапила у групу C до України, Нідерландів і Австрії. Команда Андрія Шевченка зіграє з балканцями 17 червня 2021 року в Бухаресті в рамках другого туру групового етапу.

Польща – Україна: Лунін на рівні Реала, Бженчек бере приклад з Шевченка, космос Зінченка і трансферної мети Динамо

Північна Македонія – коротка довідка про суперника України на Євро-2020

65 місце в рейтингу ФІФА, раніше у фінальних частинах чемпіонатів світу та Європи не грала.

Протягом 2020 року македонці не зазнали жодної поразки: 3 перемоги та 3 нічиї. У прямій кваліфікації до Євро-2020 вони програли путівку Польщі та Австрії, після чого успішно пройшли плей-офф. Щоправда, не без удачі. У півфіналі косовари грали проти Північної Македонії без Мурікі, Рашіци та Ррахмані, а у фіналі грузини не могли розраховувати на Чакветадзе, Квілітаю та Хвічу.

Головний тренер – Ігор Ангеловскі (працює зі збірною з 2015-го).

Капітан, лідер і найкращий бомбардир – Горан Пандев. Символу македонського футболу вже 37 років, але він досі грає на високому рівні в Серії А. Після Інтера, Лаціо та Наполі легендарний македонець захищає кольори Дженоа. Пандев вже завершував міжнародну кар'єру, але повернувся у збірну на прохання нинішнього головного тренера та вивів її на Євро.

Головна зірка – Еліф Ельмас. 21-річний хавбек виступає за Наполі. Стабільного місця в стартовому складі неаполітанців у Ельмаса немає, але Дженнаро Гаттузо активно його використовує. Transfermarkt оцінює Еліфа у 18 мільйонів євро.

Північна Македонія – немолода команда. Ельмас став наймолодшим, хто отримав виклик на листопадовий збір. Всім іншим – понад 24. Кістяк складають футболісти у віці 26-28 років.

Оптимальний склад на цей момент: