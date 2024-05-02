Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман прокоментував інформацію про потенційний відхід Юрія Максимова, якщо його підопічні не здолають Кривбас у матчі 27-го туру УПЛ.

"Я розмовляв із Максимовим декілька днів тому. Мені він про відставку нічого не говорив, а чи говорив він про це команді, не знаю. На емоціях усе може бути. Якщо й казав щось таке, то гадаю, це був більше мотиваційний спіч.

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Максимов зараз не в дуже хорошому настрої, він засмучений, але його зрозуміти можна. СК Дніпро-1 після зимової паузи йшов на 1-2 місці з великими надіями, хоча б, на бронзу. А сьогодні ми ведемо важку боротьбу за четверте місце. Ми точно не повинні були програвати Руху і Динамо, але результат, як то кажуть, на табло", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, в останніх 4 матчах СК Дніпро-1 розписав 3 нічиї і зазнав поразки. Після 26-ти турів команда у турнірній таблиці УПЛ йде четвертою, набравши 45 очок.

Поєдинок з Кривбасом в рамках 27-го туру дніпряни проведуть у понеділок, 6 травня, на Дніпро-Арена. Початок зустрічі о 13:00

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