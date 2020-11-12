37-річний Пандев вивів Північну Македонію на Євро-2020 – відеоогляд матчу суперника збірної України
Збірна Грузії приймала Північну Македонію у фіналі плей-офф відбору до Євро-2020 . Дивіться відеоогляд матчу Грузія – Північна Македонія.
Грузія та Північна Македонія нервово розпочали поєдинок, адже ціна помилки була дуже високою. До перерви моментів було обмаль, тому рахунок так і не було відкрито.
Яке місце посяде збірна України на груповому етапі Євро-2020?
У другій половині гри ветеран македонців Пандев зумів відзначитись голом, який і став вирішальним у поєдинку. Спроби грузинів відігратись були кволими.
Таким чином саме збірна Північної Македонії кваліфікувалась на Євро-2020, де позмагається у групі з Україною, Нідерландами та Австрією.
Північна Македонія – третій суперник збірної України на Євро-2020