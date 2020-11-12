Грузія та Північна Македонія нервово розпочали поєдинок, адже ціна помилки була дуже високою. До перерви моментів було обмаль, тому рахунок так і не було відкрито.

Яке місце посяде збірна України на груповому етапі Євро-2020?

У другій половині гри ветеран македонців Пандев зумів відзначитись голом, який і став вирішальним у поєдинку. Спроби грузинів відігратись були кволими.

Таким чином саме збірна Північної Македонії кваліфікувалась на Євро-2020, де позмагається у групі з Україною, Нідерландами та Австрією.

Північна Македонія – третій суперник збірної України на Євро-2020