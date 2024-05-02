У першому півфінальному матчі з ПСЖ Санчо затьмарив своєю грою головну зірку парижан Кіліана Мбаппе, а Дортмунд виграв цю зустріч із рахунком 1:0. "Учора він зіграв дуже добре, і він дуже хороший гравець. Учора він показав, чому Манчестер Юнайтед придбав його. Він показав, що має високу цінність для Манчестер Юнайтед. Це добре".

Борусія Д – ПСЖ: Терзіч озвучив простий рецепт виходу у фінал ЛЧ після несподіваної перемоги

Я радий за нього. Я радий за Джейдона, за його гру вчора, і ми подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Тен Хага The Athletic.

Нагадаємо, що Санчо перейшов із МЮ в Борусію минулої зими після конфлікту з Тен Хагом. Вінгер звинувачував тренера "червоних дияволів" у тому, що той не надає йому того ігрового часу, на який він заслуговує.

Санчо пів сезону маринували в МЮ – тепер він возить ПСЖ і повторює Мессі в Лізі чемпіонів