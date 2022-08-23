Вот мы и дождались нового сезона УПЛ. Предыдущий, к сожалению, так и не доиграли, так что украинский болельщик остался без родного чемпионата на целых девять месяцев. Трудно сказать, потеряли ли мы что-то в футбольном плане, кроме нескольких качественных легионеров и тренеров. В организационном же аспекте клубы не смогли договориться о телепуле, не говоря уже о каких-то более серьезных вещах. Это уже начинает бесить.

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Никто пока не понимает, как будет проходить матч во время сирен. Никто не ответит, сколько клубов не развалится по ходу сезона. Почти никто не знает, во что пытались играть наши команды во время сборов. Впрочем, в этой неизвестности есть кое-что привлекательное и интересное. Новый сезон станет уникальным, так что следить за ним точно надо. Тем более, что абсурдных и вместе с тем веселых моментов в нем будет достаточно – это же УПЛ!

Шахтер – Металлист 1925

Шахтер стал одним из немногих клубов УПЛ, жизнь которого была насыщенной за последние девять месяцев. "Горняки" последние 20 лет положили на то, чтобы избежать такого развития событий, но война устанавливает свои правила. Дончане остались без Роберто Де Дзерби, Нерес так и не приехал, а все легионеры благодаря 7-му приложению ФИФА разъехались по Европе за бесценок – остался только Траоре, который только что восстановился от травмы. Клуб получил 45 миллионов компенсации, однако в нормальных условиях "оранжево-черные" заработали бы на продажах в 3-4 раза больше.

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Новыми лидерами команды должны стать Бондаренко, Петряк, Зубков, Тотовицкий, Чех, Крыськив, Топалов, Сикан, Козик, Михайличенко. Да и прошлогодние звезды с украинским паспортом. Средний возраст коллектива опустился до показателя 24,7 года – это четвертый с конца показатель в УПЛ.

Впрочем, Шахтер все равно остался Шахтером, позволяя себе гораздо больше других. Кроме довольно легкого подписания и возвращения своих питомцев, "горняки" переманили у СК Днепра-1 главного тренера. Вместе с ним пришли и экс-спортклубовцы Лукас Тейлор и Джурасек.

Юрий Береза ​​в гневе заходил в комментарии в соцсетях и называл Игоря Йовичевича "пи..расом". Журналисты писали о том, что Шахтер, собираясь судиться через 7-е приложение ФИФА, сам им воспользовался, но клуб все опровергает – хотя заметно, что горнякам абсолютно все равно на хейт. Сейчас нужно просто выжить.

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Первые результаты с Игорем Йовичевичем радовали хейтеров. В семи матчах под руководством Игоря Йовичевича команда потерпела три поражения (Рома, 0:5, Аякс, 1:3, Аль-Фатех, 1:3), одержала две победы (Домжале, 3:0, Аль-Фатех, 5:0 ) и дважды заиграла вничью (Ситтард, 3:3, Утрехт, 2:2). В глаза бросаются проблемы в обороне. Вообще игра Шахтера летом выглядела скрипучей, но сейчас это и не удивительно. Команда будет набирать по ходу сезона.

Металлист 1925 года более-менее неплохо пережил затяжную паузу в чемпионате. Из реально серьезных кадровых потерь можно отметить только уход Крыськива, Марлисона и Батюшина. Вместе с тем, клуб сохранил тренерский штаб и неплохо усилился – команда подписала Мартынюка с Руха и подхватила нескольких исполнителей из Агробизнеса и Волчанска (в частности, бразильца Вендела. Даже в медийном плане не обошлось без новичков – звездой соцсетей стала новая работница пресс-службы харьковчан.

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На сборах Металлист 1925 года устроил фантастический перформанс, одержав 8 побед в 9-ти матчах, не проиграв ни разу. Статистика голов – 27:4. Особенно выделялись Русин (3 гола и 2 ассиста), Дмитренко (4+2), Жичиков (4 голевых передачи) и Габелок (5 ассистов). При этом никто не слышал о внефутбольных проблемах клуба. Не факт, что дальше все будет так же просто, но пока "желто-синие" выглядят опасными даже для Шахтера.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Металлист 1925

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Топалов, Судаков, Мудрик – Сикан

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Курило, Ткачук, Рудавский – Габелок – Ременюк, Мартынюк, Русин, Дмитренко – Зубков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Сегодня Шахтеру точно будет непросто. Команда только привыкает к новым требованиям и друг к другу, что заметно по новым сборам. Дончане серьезно просели в интенсивности, а способность так же доминировать на фоне соперников по УПЛ вызывает большие вопросы . Металлист 1925 г. явно в хорошей форме, хотя результаты на сборах никогда не надо переоценивать.

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Тем не менее, у Шахтера была серьезная игровая практика против действительно сильных команд. Да, это не официальные матчи, но лучше, чем спарринги против клубов Второй лиги за месяц до чемпионата. Да и кадровый потенциал "горняков" позволяет бороться даже за золото – хотя "оранжево-черные" уже не являются фаворитами. Именно поэтому мы поставим на победу подопечных Игоря Йовичевича. Пусть и тяжелую.

Заря – Ворскла

Одно из самых интересных противостояний тура, в котором даже тактическим экспертам будет что почерпнуть. Обе команды за лето не развалились, подписали сильных тренеров и начали ставить атакующий футбол – настолько современный, насколько это вообще возможно в Украине. По игровым принципам соперники также схожи, но и задачи на сезон у них одинаковые. Заря и Ворскла будут бороться за медали, так что гурманы УПЛ не должны пропустить эту встречу.

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Луганчане в результате полномасштабного вторжения орков потеряли не только Виктора Скрипника, но и нескольких лидеров. Команду покинули Вернидуб, Хомченовский, Громов, Фаворов, Кочергин, Гладкий и Цвек – кроме того, к концу трансферного окна точно уйдет Кабаев. Впрочем, даже на фоне такого ухода состав черно-белых выглядит неплохо. Остались Имереков, Назарина и Кристиан, Снурницын, а пришли Мышнев, Батагов, Данченко, Русин, Вантух, Чурко, Безбородько и Бражко.

Самое важное, пришел Патрик фон Леувен, знающий многих футболистов Зари еще со времен академии Шахтера. Он не стал разрушать основы, заложенные Скрипником – луганчане пытаются работать в высокой интенсивности, агрессивно прессингуют и играют от владения, через короткий и средний пас. Изменилась только схема и отдельные механизмы, а также их отработанность. В частности, не хватает слаженности при прессинге, первого паса от защитников и качественного опорника.

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Когда Заре позволяют играть, подопечные Патрика фон Леувена демонстрируют фантастический футбол. За ним приятно наблюдать, хотя в завершающей фазе атак все так же не хватает идей и качества исполнения (так было всегда). Впрочем, если на луганчан нажать, все начинает сыпаться.

Кроме того, команда слаба при обороне в целом и на стандартах – в частности. Именно эти проблемы стали причиной позорного вылета из Лиги конференций после шикарной победы над Университатей в первом туре.

Ворскла также покинула еврокубки, досадно уступив АИКу в экстра-таймах, причем причины фиаско походили – после шикарной победы в первой игре "зелено-белые" отдали инициативу и не выдержали натиска шведов в ответном матче. Здесь тоже были заметны проблемы на последней трети поля и тоже возникают большие вопросы качества обороны – как в кадровом плане, так и в тактическом.

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В кадровом плане Ворскла представляет собой остров стабильности. Клуб компенсировал уход центрбеков Тамма и Бондаренко подписанием Зайкова и Габриэля Назарио. Рангел ушел, но он никогда не являлся важным футболистом для системы полтавчан. Потеря Оливье Тилля выглядит очень досадной, но сейчас неплохо раскрылся его брат Венсан. Без Якуба "зелено-белые" тоже проживут спокойно. Руководство подписало Олийныка, Козыренко, Марлисона, правого фулбека Филиппе и двух атакующих албанцев.

Виктор Скрипник не отходит от основ, пытаясь построить очередной Вердер. Схема 4-4-2 ромб, фулбеки играют высоко и создают ширину, вся команда прессингует с большой интенсивностью, а игра строится через средний пас – все это мы уже видели в Заре и Вердере, только теперь в ромбе играют В. Тилль , Козыренко, Олийнык и Пуцлин.

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Проект выглядит очень симпатично, но желание поставить все на интенсивность, контроль мяча и высокий прессинг отразилось на стабильности обороны – там ничего не отработано даже на тактическом уровне. Словом, противостояние с Ворсклой обещает быть веселым.

Ориентировочные составы на матч Заря – Ворскла

Заря: Мацапура – ​​Данченко, Имереков, Батагов, Смиян – Назарина, Чурко – Кристиан, Булеца, Кабаев – Нагнойный

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Бацула – Пуцлин – В.Тилль, Олийнык, Козыренко – Степанюк, Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Достоверность голевой феерии в этой встрече чрезвычайно высока. Заря и Ворскла ставят на высокий прессинг, короткие перепасовки и атаку глубины. Оба коллектива испытывают большие проблемы в обороне и в целом сырые – при встрече с соперниками своего уровня они допускают серьезные ошибки.

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Как следствие, матч будет наполнен огромным количеством переходных фаз. Работать "от печки" луганчане и полтавчане не смогут, поэтому стоит ожидать размен контратаками и голами. Кто в ней выживет? Сказать трудно, но мы поставим на ворсклян сугубо из-за более стабильного и более опытного голкипера. Ризнык провел матчи с АИКом неидеально, но Мацапура не поразил вообще.

Черноморец – Верес

Черноморец и Верес и в лучшие времена не радовали болельщиков тоннами информации о буднях клуба, да и их футбол трудно назвать прогрессивным. Коллективы работали на результат, как могли. Так же они готовились к сезону, поэтому обойдемся краткими фактами.

Черноморец потерял всех легионеров и всех арендованных у Динамо футболистов. Ушли также Зубейко, Коркишко, Бугай, Поспелов и Микицей. По сути, Роман Григорчук, наиграв на зимних сборах один состав, летом вынужден был создавать новую команду. Ее главными звездами станут Гладкий, Морозюк, Политыло и Селин, усилившие одесситов в течение двух последних трансферных окон.

Григорчук дал оценку усилению Черноморца перед стартом сезона

Кроме того, в заявке остались Бобко, Брагару, Кравченко и Кузик. Пришли Плакса, Непогодов, Петько и классный голкипер Паст. В общем, "моряки" собрали старейший состав в УПЛ в этом году – средний возраст составляет 27,2 года.

Трудно сказать, в какой футбол будет играть Черноморец. Роман Григорчук перед полномасштабным вторжением русни практиковал 4-3-3, но насколько эта схема реальна в нынешних условиях? Сказать трудно. Результаты пока тоже не дают понять, правильным ли путем идет команда – в спаррингах с Металлистом 1925, Оболонью и Колосом были ничейные счета (0:0, 0:0, 1:1), Руху проиграли (1:3), Дачию и Зимбру победили (2:0 и 3:1).

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Верес претерпел серьезные изменения в кадровом плане, но вряд ли уровень ровенчан сильно снизился. Из клуба ушли Солдат, Петько, Полюлях, Гончаренко, Панасенко, Гегедош, Сергей Шестаков – фигуры заметные, но вместо них подписали братьев Шарайев, Лебеденко (не Ореста из Сегунды), Гагуна, Квасного, Коркодима и Курка. При этом в составе остались Когут, Мельник, Михаил Шестаков, Сергийчук, Клец, Гечев и т.д. "Народный клуб" остался примерно у той же точки, в которой и находился.

Правда, по результатам так не скажешь. Верес проиграл Руху (0:2), ЛНС (0:1), Минаю (1:3) и Дебрецену (0:1), переиграв только Колос (1:0). Примечательно, что потери в обороне таки сказываются, однако не стоит сильно опираться на картину этих матчей. Все покажут официальные игры.

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Ориентировочные составы на матч Черноморец – Верес

Черноморец: Паст – Путря, Ермаков, Джеймс, Селин – Кравченко, Политыло, Бобко – Брагару, Гладкий, Кузык

Верес: Когут – Гагун, Мельник, Курко, Квасный – Е. Пасич, Кучеров, Клец, Г. Пасич – Сергийчук, М. Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды существенно обновили состав и явно не успели сыграться. Верес при этом никогда не пытался устроить какую-нибудь феерию – подопечные Юрия Вирта всегда действовали осторожно, от обороны, без колебаний соглашаясь на одно гарантированное очко вместо рискованных троих. Черноморец сейчас не в той ситуации, чтобы устанавливать свои правила игры.

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Колос – Кривбасс

Битва "плохих парней" отечественного футбола. Плохих не потому, что эти команды устраивают серьезные разборки на поле и играют от эмоций. Просто у Колоса и Кривбаса есть не очень хороший бекграунд. Ковалевцев в предыдущем сезоне обвиняли в частых и странных ошибках арбитров в их пользу, а их футбол вызывал у болельщиков чувство боли.

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Криворожский же клуб снискал славу "президентского" – власть якобы влияет через клуб на весь украинский футбол. Кроме того, никто не забыл, что Кривбас "возродили" методом переименования Горняка, да и реконструкция стадиона в городе оказалась очень мутной. Впрочем, сомнительная репутация давно стала пропуском в УПЛ, поэтому нечему удивляться.

В футбольном плане главной ценностью Кривбасса стал Юрий Вернидуб. Правда, и здесь красивая история была несколько загрязнена – истинный герой приехал с передовой тренировать клуб в свободное от службы время. Об этом решило отчитаться даже армейское командование, вновь намекающее на вмешательство сверху. Юрий Николаевич сразу же позвал в команду своего сына Виталия, а также старых знакомых по Заре – Опанасенко и Хомченовского.

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Кроме того, клуб усилился Устименко, Стецьковым, Волошиным, Банадой, Задеракой, Сарнавским, Клищуком и Якимцем – это неполный список, но все, кто следил за УПЛ, понимают его мощь. Может, это и не уровень топ-5, но за топ-7 бороться можно легко. Результаты на сборах это подтверждают: поражение 2:3 против Динамо U-19 и Ворсклы, ничьи 1:1 с Ингульцом, Александрией и Металлистом, победы 3:1 над Минаем и 9:0 с Севлюшем – это достаточно серьезные заявки на успешный сезон.

У Колоса все проще.Ярослав Вишняк остался в должности главного тренера, но за время военной паузы потерял Чурка, Нуриева, Дениса Костышина, Петрова, Ренана, Кариоку и Рома. Кроме того, так и не сыграл за ковалёвцев Тотовицкий. Потери, конечно, серьезные, однако и усиление у "земледельцев" неплохое – клуб подписал Емца, Безбородька, Болбата, Мякушко, Гончаренко, а также арендовал старого знакомого Смирного.

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На сборах Ярослав Вишняк не придумывал ничего особенного. Схема 4-2-3-1, много борьбы, контратак – словом, Колос был собой. Результаты спаррингов неоднозначны: команда проиграла Вересу (0:1) ЛНЗ (0:1), Александрии (0:2) и Ингульцу (0:4), Металлисту 1925 (1:2), расписала ничью с Черноморцем (1:1) и той же Александрией (1:1) – бить же удалось только Оболонь (2:1), Полесье (3:1) и Ниву из Бузовой (1:0). На сильных соперников ковалёвцев явно не хватало, однако это всего лишь контрольные матчи.

Ориентировочные составы на матч Колос – Кривбас

Колос: Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець – Ориховский, Милько – Болбат, Мякушко, Ильин – Лысенко

Кривбас: Сарнавский – Татарков, Вернидуб, Зотько, Стецьков – Семенов, Банада – Хомченовский, Понедельник, Волошин – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно определить лучшую команду. Сборы более убедительно провели криворожцы, но опираться на их результаты трудно. Составы у обоих коллективов равные. Фактор родных трибун сейчас не имеет большого значения. Зацепиться не за что – особенно в начале сезона. В таких случаях очень вероятна ничья. Она должна устроить ковалёвцев и криворожцев. Ставим на "мировую".

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