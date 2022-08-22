"Домой всегда приятно возвращаться. И эмоции очень теплые. Если честно, когда приехал домой, то просто долго сидел на улице. Это приятные ощущения. Играем на НСК Олимпийский. Уже неоднократно говорили, что это историческое событие – в такое время играть в футбол, но мы понимаем, насколько это важно для страны.

Матч чемпионата U-19 прервали из-за воздушной тревоги – видео первого в сезоне вынужденного тайм-аута

Относительно воздушных тревог во время матча... Мы обсуждали это, но я не могу точно сказать: если будет больше часа, то тяжело. Возможно, следует ставить какие-то велосипеды для разминки, как мы это видели в чемпионате Англии. Или как-то иначе будем поддерживать мышцы в тонусе. Честно, не знаю, у меня ведь, как и у всех, впервые будет такая ситуация. Есть тренер по физподготовке – он что-то придумает. В любом случае, будем поддерживать такой режим, чтобы выйти на поле и сразу доигрывать.

Насколько сильно будет не хватать болельщиков? Скажем так, с 2014 года стала очень низкой посещаемость и иногда мы уже даже привыкали без зрителей. COVID-19 был, когда мы тоже играли без болельщиков. Поэтому, полагаю, для безопасности лучше сидеть дома и реагировать на воздушные тревоги. Мы будем играть, а болельщики пусть смотрят по телевизору и получают удовольствие от футбола", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" во вторник, 23 августа, будут открывать новый сезон УПЛ поединком против Металлиста 1925. Начало встречи в 13:00.

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