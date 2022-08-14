После скандального перехода Йовичевича из СК Днепр-1 в Шахтер и спорами между клубами разгорелось новое украинское дерби – Рух и Верес.

"Ничего бесплатного не существует": президент Вереса разнес позицию Динамо и Ко по поводу единого телепула

Началось все с анонса товарищеского матча в Telegram-канале Руха, где начали насмехаться над историей многолетней давности, когда Верес поднялся в УПЛ, фактически поменявшись местами со Львовом: "Надеемся, до 18:00 название останется то же самое". Львовяне также прикрепили фотографию бездомного, издеваясь над тем, что Верес не играет на родном стадионе.

После этого Рух выложил скриншот турнирной таблицы УПЛ, где Верес расположился на первом месте по алфавитному порядку, и поздравил ровенцев с "достижением". На этом львовяне не остановились и посмеялись над фотографией президента Вереса Ивана Надеина, который, по их словам, "показывает, сколько голов сегодня забил Рух" (в игре с Вересом – прим.)

Завершилось это очередной корреспонденцией с манией величия – Рух поделился ссылкой на обзор игры, написав, что "они сильнее во всем". Верес спокойно отреагировал на эти нападки в посте, посвященном результату встречи: "Представляете, какой праздник в Винниках, ведь "свидетели телепула" победили "принципиального соперника".

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