"Этим летом наш селекционный департамент сделал больше, чем можно было ожидать в такой ситуации на трансферном рынке. Особенно тяжело было привлекать качественных легионеров. Но еще некоторое количество футболистов нам необходимо для полной комплектации, и в оставшееся время до закрытия трансферного окна мы их должны выбрать и подписать. В этих кратких временных условиях мы остановимся на тех, кто будет вызывать меньше сомнений.

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Чемпионат будет очень непредсказуемым, очень сложно пока судить о состоянии практически любой команды УПЛ. Только после того, как мы увидим коллективы на поле, можно будет сказать, кто и насколько силен. Я думаю, что в турнире нет явного фаворита, можно определить группу команд, которые будут бороться за верхние места в таблице.

В команде два легионера из дальнего зарубежья, албанский нападающий Реальдо Фили и канадский защитник Манджрекар Джеймс. Мы им благодарны за выбор в пользу Одессы в это время. Для них созданы максимально благоприятные условия, и вся команда пытается облегчить им адаптацию. Это классные профессионалы, хорошо и быстро вливающиеся в коллектив и игровую модель", – рассказал Григорчук в комментарии Tribuna.

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