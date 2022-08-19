Колос представил третий комплект формы – оригинальный цвет к 10-летию клуба
15:43 - Читати українською
Ковалевцы показали последний, третий комплект обмундирования на сезон 2022/23.
Колос представил третий комплект формы в своих соцсетях. Игровая футболка выполнена в мятном цвете.
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Обмундирование посвящено 10-летию клуба, о чем свидетельствует надпись "FC Kolos. 10 Years". Техническим спонсором выступила компания Nike.
Напомним, новый сезон Колос будет открывать домашним матчем против Кривбасса. Начало встречи в 17:00.
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