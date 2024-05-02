Ньюкасл является единственным клубом, который официально обратился к Валенсии с предложением о приобретении грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили. Как информирует Relevo, представители "сорок" приезжали на Месталью не менее пяти раз, чтобы воочию понаблюдать за игрой голкипера.

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Валенсия хочет выручить за своего основного вратаря минимум 30 млн евро. Самого Гиорги привлекает идея перехода в Ньюкасл – он всегда мечтал жить и выступать в Англии. Также переход в стане "сорок" стал бы для Мамардашвили существенным повышением и новым вызовом в его карьере.

В конце февраля испанская пресса сообщала, что Ньюкасл рассматривает вариант с приглашением голкипера Реала Андрея Лунина.

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