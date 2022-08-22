Как известно, уже завтра, 23 августа, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Исторический чемпионат столкнется с реалиями военного времени, когда во время матча возможны ракетные удары. Юношеское первенство, традиционно проводимое днем ​​ранее, уже столкнулось с вынужденной паузой из-за воздушной тревоги.

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В конце поединка между Черноморцем и Вересом (на 86-й минуте), проходившем в Киеве на стадионе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, прозвучала сирена. Диктор объявил о воздушной тревоге и попросил команды и сидейскую бригаду покинуть поле и перейти в бомбоубежище. К счастью, тайм-аут длился недолго – уже через 18 минут раздался отбой, а еще через 7 минут команды смогли продолжить игру (в общей сложности вынужденная пауза длилась 25 минут).

К слову, это был первый матч в этом сезоне, который пришлось прервать из-за воздушной тревоги. На момент остановки встречи одесситы вели со счетом 3:1.

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Після відбою повітряної тривоги команди повертаються на поле та отримують 5 хвилин для розминки і матч дограють pic.twitter.com/0TYavQVr62 — Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) August 22, 2022

*Момент із оголошенням повітряної тривоги з 1:33:35