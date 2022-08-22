"Нам было тяжело, как и вам подготовиться к этому разговору, к вашей работе. Это работа, и мы воспринимаем это как профессионализм и как очень большую ответственность показать миру, что жизнь в Украине не останавливается, а продолжается. И футбол является одним из тех факторов, который влияет на эмоции в Украине, в том числе у людей, которые сражаются за всех нас.

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Это имеет большое значение для нас, чтобы продлить жизнь, показать миру, что футбол идет дальше. Конечно, это тяжело. Но на этот момент, возможно, футбол не столь важен, как общественное, социальное движение. Что касается сборов, то показателем для нас будет завтрашний матч. Много информации в физическом тактическом, психологическом плане, на которую мы получим ответ после матча. Как мы, так и вся УПЛ. Никто не будет на пике формы, это невозможно. Сборы – это одно. Меньше давления, психологического прессинга, много нагрузок.

Завтра будет стрессовая ситуация. Это будет футбол в полном смысле, когда ты играешь на результат. Это будет очень большой стресс, ответственность, и цена ошибки очень высока. В нашей команде много молодежи. Посмотрим, как она справится с этим давлением. Но у нас очень большая концентрация таланта. И если она связана с вдохновением и мотивацией, то со временем будет все лучше и лучше. В первом матче будет тяжело всем.

Мы знаем, кто лидер в команде. Но я хочу, чтобы со временем открылись и другие лидеры, которые будут помогать и брать игру на себя, не прятаться в трудные моменты, брать на себя ответственность через дриблинг, подкат, единоборства, добавлять команде уверенности и конкурентоспособности на своей позиции", – отметил Йовичевич в комментарии Tribuna.

Добавим, что уже завтра, 23 августа, стартует УПЛ. В матче-открытии сыграют Шахтер и Металлист 1925, начало в 13:00.

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