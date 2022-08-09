"На днях Ворскла объявила о переходе в клуб Андрея Кравчука. Игрока, еще недавно игравшего в торпедо из московии (орфография сохранена – прим. "Футбол 24").

В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков с, мягко говоря, сомнительной репутацией.

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Мы осуждаем действия каждого сотрудника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем. Тем, кто оказывал содействие, или с чьего молчаливого согласия этот игрок появился в Ворскле – позор. Андрей, убирайся, тебе здесь не рады!" – говорится в заявлении фанатов Ворсклы.

Кравчук перешел в Торпедо Москва в феврале 2021 года. После начала полномасштабной войны покинул клуб и с помощью Александра Зинченко тренировался на базе Манчестер Сити. Перед переездом в Россию выступал за юношеские команды Шахтера и Олимпик. Также Андрей играл за сборные Украины разных возрастов.

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