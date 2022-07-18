"Уход Тотовицкого немного попахивает скандалом. В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел. Как только его Шахтер поманил, то он начал ныть, мол, "отпустите, Лига чемпионов, хочу, всегда мечтал". Ему говорят: "Слушай, мы же на тебя рассчитывали, на тебя полагались".

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При том, что его брали свободным агентом в январе и, по сути, заплатили большие подъемные. Сотку тысяч дали, не гривен. Сделали рекордную в истории клуба зарплату. Рассчитывали на него как на лидера. Как только спарринг у Колоса, то "ой, у меня спина потягивает, ой, у меня ножка болит". На спарринги он не выходил. Вишняк понимает, что такой немотивированный игрок ему не нужен. Звонят в Шахтер и говорят: "Забирайте". Не знаю даже, пожали ли руки.

Колос на нем все же заработал. В прессе писали о 700 тысячах евро, но там далеко не такая сумма. Но в целом Колос в плюсе", – сказал Бурбас в эфире программы ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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