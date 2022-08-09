Нападающий Ворсклы Марлисон не скрывает, что уедет из Украины при малейшей угрозе своей безопасности. Помехой не станут даже серьезные деньги, которые он получает в полтавском клубе.

"Конечно, мы должны ставить здоровье и безопасность превыше всего. Но это лучший контракт, который я подписал в своей жизни. Это возможность играть за один из лучших клубов Украины, в котором очень ценят футболистов.

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Они платят иностранцам много, особенно бразильцам. В сравнении с тем, что я получал в Бразилии, сейчас я зарабатываю в 5 раз больше. Понятно, что перед возвращением в Украину я общался со многими людьми и объяснял свое решение. Они были в шоке, ведь думали, что мне не нужно снова ехать туда.

Я знаю, что переживает страна, ведь конфликт еще не кончился. Я бы не приехал сюда, чтобы рисковать своей жизнью. Конечно, немного страшно, но я здесь месяц, и до сих пор не видел ничего, что могло бы заставить меня волноваться.

Я оставил предупреждение руководителям Ворсклы: если у нас будут какие-то новости об угрозе нападения здесь, я закажу такси, проеду четыре километра в Словакию (Ворскла базируется в Ужгороде – прим. "Футбол 24"), пересеку границу и оттуда возьму первый самолет в Бразилию", – цитирует Марлисона UOL.

Напомним, за команду Виктора Скрипника 24-летний бразилец выступает на правах аренды bp Фигейренсе, а до начала полномасштабной войны он играл за Металлист 1925. Сейчас в активе Марлисона два официальных матча без результативных действий.

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