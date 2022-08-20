"Виценец? Дали шанс. Когда началась война, хотя она началась еще в 2014-м, уже не может быть "серого". Есть "белое" или "черное".

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Ситуация со странами стала катализатором. Мы спросили Виценца… До этого он с нашими ребятами из академии выезжал из Кривого Рога, тренировался с ними, помогал, жертвовал на ВСУ – это было. Но то, что произошло – мы поняли, что не изменить то, что внутри человека. Что было дальше мы оставим за кадром.

У Виценца были варианты работы в Украине? Да, были такие предложения, но нам уже говорили, что после нашего заявления ему нигде здесь не рады. Ну, не рады – я уеду куда? В Россию? Как это может быть вообще?" – поделился Гагарин в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, Виценец – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел также поиграть за Мариуполь и Севастополь. Виталий стал одним из тренеров Кривбасса в 2021 году.

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