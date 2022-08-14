Как известно, накануне Ноттингем Форест объявил о переходе Денниса Эммануэля Бонавентуре. 24-летний форвард подписал с новичком АПЛ долгосрочное соглашение сроком на 4 года и заплатил Уотфорду 14,8 млн евро.

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Часть денег от трансфера по механизму солидарности ФИФА должна получить и Заря. По подсчетам Sport.ua, луганцам достанется около 75 тысяч евро.

Напомним, Бонавентуре перешел в Зорю в статусе свободного агента, а год спустя был продан в Брюгге за 1,4 млн евро. В свою очередь Уотфорд выложил бельгийцам за Деннисе 4 миллиона.

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