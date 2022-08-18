Товарищеский матч.

Ворскла – Севлюш – 10:1

Голы: Степанюк, (4 гола), Фелипе, Олейник, игрок на просмотре, Марлисон, (3 гола)

Ворскла завершает подготовку к новому сезону УПЛ и провела спарринг с Севлюшем из Виноградова. Представитель элитного дивизиона воочию продемонстрировал разницу в классе, отгрузив в ворота соперника 10 мячей.

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Особенно приложились Степанюк и Марлисон – покер и хет-трик соответственно. Руслан к тому же не смог реализовать пенальти. За полтавчан также отмечались Фелипе, Олейник и игрок, находящийся на просмотре.

Добавим, что Ворскла начинает экспериментальный сезон УПЛ в условиях войны поединком с Зарей.

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