Динамо активно готовится к матчу 27-го тура чемпионата Украины против Колоса, а Александр Шовковский уже определился с графиком подготовки.

Сегодня, 3-го мая, Динамо провело тренировку, которую пропустили Тымчик, Биловар и Супряга из-за несущественных проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт киевлян.

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В субботу утром игроков ждет сбор на базе, теоретическое занятие, обед и отдых, после которых наша команда проведет вечернюю тренировку и накануне поединка останется ночевать на базе. В день игры футболисты соберутся на предматчевую установку и поедут на стадион Динамо им. В. Лобановского.

К слову, поединок Динамо – Колос состоится 5-го мая. Киевляне сейчас отстают от первого Шахтера на 4 очка.

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