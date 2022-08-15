"Заря удивила со знаком минус. Но тут можно сделать скидку – пришел новый тренер. Хотя зачем пришел иностранец, я не знаю. Мне интересно, сколько пройдет времени, пока иностранца поймут. Наши тренеры знают менталитет и хоть наорать могут нормально, обматерить. А там что?

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Я не понимаю, зачем нам тренеры иностранцы, если у нас своих хватает. Я думаю, Заваров с радостью бы согласился кого-нибудь тренировать. Да и молодые специалисты у нас есть: тот же Бессмертный, Мороз. Слава богу, Григорчук сюда вернулся. Я считаю он квалифицированный тренер, и доказал это своей работой. Такое ощущение, что своим просто в западло платить, особенно, когда в некоторых клубах задержки. При иностранцах-то особо уже не погуляешь", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, ван Леувен возглавил Зорю этим летом и уже успел вылететь с луганцами из еврокубков, безвольно уступив в ответном матче румынской Университате Краевой со счетом 0:3.

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