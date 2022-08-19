"Хорошо приехать домой. Украина – мой второй дом, как говорится. Прекрасно себя чувствую в условиях, которые позволят нам спокойно работать на хороших полях, в свободном Киеве. Получаю удовольствие, поэтому все в порядке, можем готовиться к началу чемпионата.

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Конечно, фокус на чемпионат. Металлист 1925 уже вскоре. Должны концентрироваться, готовиться ментально и тактически. Это очень большой вызов, нужно начать с победы первый тур, чтобы набраться уверенности для молодой команды, молодых игроков. Это важно для нас. Перенести на поле эти замыслы, над которыми работали в последние недели.

Конечно, рано, но все равно должны быстро расти как команда, а молодые игроки – как личности. Совершенствоваться и понять, что они сейчас лидеры. Будем ежедневно работать, чтобы отвечать требованиям руководства и болельщиков", – сказал Йовичевич в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Шахтер 23 августа откроет новый сезон УПЛ матчем против Металлист 1925. Начало встречи в 13:00.

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