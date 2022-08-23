У вівторок в рамках 1-го туру сезону УПЛ 2022/23 проведуть чотири матчі. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Ось ми і дочекалися нового сезону УПЛ. Попередній, на жаль, так і не дограли, тож український вболівальник залишився без рідного чемпіонату на дев'ять місяців. Важко сказати, чи ми втратили щось у футбольному плані, окрім кількох якісних легіонерів і тренерів. В організаційному ж аспекті клуби не змогли домовитись навіть про телепул, не кажучи вже про якісь серйозніші речі. Це вже починає бісити.

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Ніхто поки що не розуміє, як буде проходити матч під час сирен. Ніхто не дасть відповідь, скільки клубів не розвалиться по ходу сезону. Майже ніхто не знає, у що намагалися грати наші команди протягом зборів. Втім, у цій невідомості є щось привабливе й цікаве.

Новий сезон стане унікальним, тож стежити за ним точно треба. Тим паче, що абсурдних і разом з тим веселих моментів у ньому буде вдосталь – це ж УПЛ!

Шахтар – Металіст 1925

Шахтар став одним із небагатьох клубів УПЛ, життя якого було насиченим протягом останніх дев'яти місяців. "Гірники" останні 20 років поклали на те, щоб уникнути такого розвитку подій, але війна встановлює свої правила. Донеччани залишились без Роберто Де Дзербі, Нерес так і не приїхав, а всі легіонери завдяки 7-му додатку ФІФА роз'їхались по Європі за безцінь – залишився тільки Траоре, який тільки-но відновився від травми. Клуб отримав 45 мільйонів компенсації, однак в нормальних умовах "помаранчево-чорні" заробили б на продажах в 3-4 рази більше.

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Новими лідерами команди мають стати Бондаренко, Петряк, Зубков, Тотовицький, Чех, Криськів, Топалов, Сікан, Козік, Михайліченко. Ну і минулорічні зірки з українським паспортом. Середній вік колективу опустився до 24,7 років – це четвертий з кінця показник в УПЛ.

Втім, Шахтар все одно залишився Шахтарем, дозволяючи собі набагато більше за інших. Окрім доволі легкого підписання та повернення своїх вихованців, "гірники" переманили у СК Дніпра-1 головного тренера. Разом з ним прийшли і екс-спортклубівці Лукас Тейлор і Джурасек.

Юрій Береза у гніві заходив у коменти в соцмережах і називав Ігора Йовічевіча "пі..расом". Журналісти писали, що Шахтар, збираючись судитись через 7-й додаток ФІФА, сам ним скористався, але клуб все спростовує – хоча помітно, що "гірникам" абсолютно начхати на хейт. Зараз треба просто вижити.

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Перші результати з Ігорем Йовічевічем тішили хейтерів. У семи матчах під керівництвом хорвата команда зазнала трьох поразок (Рома, 0:5, Аякс, 1:3, Аль-Фатех, 1:3), здобула дві перемоги (Домжале, 3:0, Аль-Фатех, 5:0) і двічі зіграла внічию (Сіттард, 3:3, Утрехт, 2:2). В очі кидаються проблеми в обороні. Взагалі, гра Шахтаря влітку виглядала скрипучою, але зараз це і не дивно. Команда набиратиме по ходу сезону.

Металіст 1925 більш-менш непогано пережив затяжну паузу в чемпіонаті. Із реально серйозних кадрових втрат можна відзначити тільки відхід Криськіва, Марлісона й Батюшина. Разом з тим, клуб зберіг тренерський штаб і непогано підсилився – "жовто-сині" підписали Мартинюка з Руха, підхопили кількох виконавців із Агробізнеса й Вовчанська (зокрема, бразильця Вендела), а також запросили двох атакувальних вихованців Шахтаря.

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На зборах Металіст 1925 влаштував фантастичний перформанс, здобувши 8 перемог у 9-ти матчах, не програвши жодного разу. Статистика голів – 27:4. Особливо виділялися Русин (3 голи й 2 асисти), Дмитренко (4+2), Жичиков (4 гольові передачі) й Габелок (5 асистів). При цьому ніхто не чув про позафутбольні проблеми клубу. Не факт, що далі все буде так же просто, але поки що "жовто-сині" виглядають небезпечними навіть для Шахтаря.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Металіст 1925

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Топалов, Судаков, Мудрик – Сікан

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Курило, Ткачук, Рудавський – Габелок – Ременюк, Мартинюк, Русин, Дмитренко – Зубков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Сьогодні Шахтарю точно буде непросто. Команда тільки звикає до нових вимог та один до одного, що помітно по літніх зборах. Донеччани серйозно просіли в інтенсивності, а здатність так само домінувати на тлі суперників по УПЛ викликає великі питання. Металіст 1925 же явно в хорошій формі, хоча результати у спарингах ніколи не варо переоцінювати.

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Тим не менш, у Шахтаря була серйозна ігрова практика проти дійсно сильних команд. Так, це не офіційні матчі, але краще, ніж товарняки проти клубів Другої ліги за місяць до чемпіонату. Та і кадровий потенціал "гірників" дозволяє боротись навіть за золото – хоча "помаранчево-чорні" вже не є фаворитами. Саме тому ми поставимо на перемогу підопічних Ігора Йовічевіча. Нехай і важку.

Зоря – Ворскла

Одне з найцікавіших протистоянь туру, в якому навіть тактичним експертам буде що почерпнути. Обидві команди за літо не розвалились, підписали сильних тренерів і почали ставити атакувальний футбол – настільки сучасний, наскільки це зараз взагалі можливо в Україні. За ігровими принципами суперники також схожі, та і завдання на сезон у них однакові. Зоря і Ворскла будуть боротись за медалі, тож гурмани УПЛ не мають пропускати цю зустріч.

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Луганці внаслідок повномасштабного вторгнення орків втратили не тільки Віктора Скрипника, а й кількох лідерів. Команду покинули Вернидуб, Хомченовський, Громов, Фаворов, Кочергін, Гладкий і Цвек – крім того, до кінця трансферного вікна точно піде Кабаєв. Втім, навіть на тлі такого відходу склад "чорно-білих" виглядає непогано. Залишились Імереков, Назарина та Крістіан, Снурніцин, а прийшли Мишньов, Батагов, Данченко, Русин, Вантух, Чурко, Безбородько та Бражко.

Щонайважливіше, прийшов Патрік фон Леувен, який знає багатьох футболістів Зорі ще з часів академії Шахтаря. Він не став руйнувати основи, закладені Скрипником – луганці намагаються працювати у високій інтенсивності, агресивно пресингують і грають від володіння, через короткий та середній пас. Змінились тільки схема та окремі механізми, а також їх відпрацьованість. Зокрема, не вистачає злагодженості при пресингу, першого пасу від захисників і якісного опорника.

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Коли Зорі дозволяють грати, підопічні Патріка фон Леувена демонструють фантастичний футбол. За ним приємно спостерігати, хоча в завершальній фазі атак все так же не вистачає ідей та якості виконання (так було завжди). Втім, якщо на луганців натиснути, все починає сипатись.

Крім того, команда слабка при обороні загалом та на стандартах – зокрема. Саме ці проблеми стали причиною ганебного вильоту з Ліги конференцій після шикарної перемоги над Універсітатею в першому турі.

Ворскла також покинула єврокубки, прикро поступившись АІКу в екстра-таймах, причому причини фіаско були схожими – після шикарної перемоги в першій грі "зелено-білі" віддали ініціативу й не витримали натиску шведів у матчі-відповіді. Тут теж були помітні проблеми на останній третині поля й теж виникають великі запитання до якості оборони – як у кадровому плані, так і в тактичному.

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У кадровому плані Ворскла являє собою острів стабільності. Клуб компенсував відхід центрбеків Тамма й Бондаренка підписанням Зайкова і Габріеля Назаріо. Рангел пішов, але він ніколи не був важливим для системи полтавців. Втрата Олів'є Тілля виглядає дуже прикрою, але зараз непогано розкрився його брат Венсан. Без Якубу "зелено-білі" теж проживуть спокійно. Натомість, керівництво підписало Олійника, Козиренка, Марлісона, правого фулбека Філіпе й двох атакувальних албанців.

Віктор Скрипник не відходить від основ, намагаючись побудувати черговий Вердер. Схема 4-4-2 ромб, фулбеки підключаються до завершення атак і створюють ширину, вся команда високо пресингує у великій інтенсивності, а гра будується через короткий-середній пас. Все це ми вже бачили у Зорі та Вердері, тільки тепер у ромбі грають В. Тілль, Козиренко, Олійник і Пуцлін.

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Проект виглядає дуже симпатично, але бажання поставити все на інтенсивність, контроль м'яча та високий пресинг вдарило по стабільності оборони – там нічого не відпрацьовано навіть на тактичному рівні. Словом, протистояння з Ворсклою обіцяє бути веселим.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Ворскла

Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Сміян – Назарина, Чурко – Крістіан, Булеца, Кабаєв – Нагнойний

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Бацула – Пуцлін – В.Тілль, Олійник, Козиренко – Степанюк, Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Вірогідність гольової феєрії у цій зустрічі надзвичайно велика. Зоря і Ворскла ставлять на високий пресинг, швидкі коротки перепасовки та атаку глибини. Обидва колективи мають проблеми в обороні й загалом сирі – при зустрічі із суперниками свого рівня вони допускають серйозні помилки.

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Як наслідок, матч буде повнитись величезною кількістю перехідних фаз. Працювати "від пічки" луганці й полтавці не зможуть, тож варто очікувати на розмін контратаками та голами.

Хто виживе? Сказати важко, але ми поставимо на ворсклян суто через стабільнішого й досвідченішого голкіпера. Різник провів матчі з АІКом неідеально, але Мацапура не вразив взагалі.

Чорноморець – Верес

Чорноморець і Верес і в найкращі часи не тішили вболівальників тоннами інформації про будні клубу, та і їхній футбол важко було назвати прогресивним. Колективи працювали на результат, як могли. Так само вони готувались до нового сезону, тож обійдемось короткими фактами.

Чорноморець втратив усіх легіонерів і всіх орендованих у Динамо футболістів. Пішли також Зубейко, Коркішко, Бугай, Поспєлов і Микицей. По суті, Роман Григорчук, награвши на зимових зборах один склад, влітку змушений був створювати нову команду. Її головними зірками стануть Гладкий, Морозюк, Політило та Селін, які посилили одеситів протягом двох останніх трансферних вікон.

Григорчук дав оцінку підсиленню Чорноморця перед стартом сезону

Крім того, в заявці залишились Бобко, Брагару, Кравченко і Кузик. Прийшли Плакса, Непогодов, Петько і класний голкіпер Паст. Загалом, "моряки" зібрали найстарший склад в цьогорічній УПЛ – середній вік становить 27,2 роки.

Важко сказати, в який футбол гратиме Чорноморець. Роман Григорчук перед повномасштабним вторгненням русні практикував 4-3-3, але наскільки ця схема реальна в нинішніх умовах? Сказати важко. Результати поки теж не дають зрозуміти, чи правильним шляхом йде команда – у спарингах з Металістом 1925, Оболонню та Колосом були нічийні рахунки (0:0, 0:0, 1:1), Руху програли (1:3), Дачію та Зімбру перемогли (2:0 та 3:1).

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Верес зазнав серйозних змін у кадровому плані, але навряд чи рівень рівнян сильно знизився. З клубу пішли Солдат, Петько, Полюлях, Гончаренко, Панасенко, Гегедош, Сергій Шестаков – фігури помітні, але замість них підписали братів Шараїв, Лебеденка (не Ореста із Сегунди), Гагуна, Квасного, Коркодима та Курка. При цьому в складі залишились Когут, Мірошник, Михайло Шестаков, Сергійчук, Кльоц, брати Пасічі, Гечев, тощо. "Народний клуб" залишився приблизно у тій же точці, в якій і перебував.

Щоправда, за результатами так не скажеш. Верес програв Руху (0:2), ЛНЗ (0:1), Минаю (1:3) та Дебрецену (0:1), перегравши тільки Колос (1:0). Помітно, що втрати в обороні таки даються взнаки, однак не варто сильно опиратись на картину цих матчів. Все покажуть офіційні ігри.

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Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Верес

Чорноморець: Паст – Путря, Єрмаков, Джеймс, Селін – Кравченко, Політило, Бобко – Брагару, Гладкий, Кузик

Верес: Когут – Гагун, Мірошник, Курко, Квасний – Є. Пасіч, Кучеров, Клець, Г. Пасіч – Сергійчук, М. Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди суттєво оновили склад і явно не встигли зігратись. Верес при цьому ніколи не намагався влаштувати якусь феєрію – підопічні Юрія Вірта завжди діяли обережно, від оборони, без вагань погоджуючись на одне гарантоване очко замість ризикованих трьох. Чорноморець же зараз не в тій ситуації, щоб встановлювати свої правила гри.

Нічия влаштує і "моряків", і рівнян. На неї і поставимо.

Колос – Кривбас

Битва "поганих хлопців" вітчизняного футболу. Поганих не тому, що ці команди влаштовують серйозні розбірки на полі й грають суто від емоцій. Просто Колос і Кривбас мають не дуже хороший бекграунд. Ковалівців у попередньому сезоні звинувачували у частих і дивних помилках арбітрів на їхню користь, а футбол "хліборобів" викликав у вболівальників відчуття болі.

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Криворізький же клуб отримав славу "президентського" – влада ніби-то впливає через клуб на весь український футбол. Крім того, ніхто не забув, що Кривбас "відродили" методом перейменування Гірника, та і реконструкція стадіону в місті виявилась каламутною. Втім, сумнівна репутація давно стала перепусткою в УПЛ, тож нічому дивуватись.

У футбольному плані головною цінністю Кривбаса став Юрій Вернидуб. Щоправда, і тут красива історія була дещо забруднена – істинний герой приїхав з передової тренувати клуб ніби-то у вільний від служби час. Про це вирішило відзвітувати навіть армійське командування, що знову натякає на втручання зверху. Юрій Миколайович одразу ж покликав у команду свого сина Віталія, а також старих знайомих по Зорі – Опанасенка й Хомченовського.

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Крім того, клуб посилився Устименком, Стецьковим, Волошиним, Банадою, Задеракою, Сарнавським, Кліщуком та Якимцем – це неповний список, але всі, хто слідкували за УПЛ, розуміють його потужність. Можливо, це і не рівень топ-5, але за топ-7 боротись можна легко. Результати на зборах це підтверджують: поразки 2:3 проти Динамо U-19 і Ворскли, нічиї 1:1 з Інгульцем, Олександрією і Металістом, перемоги 3:1 над Минаєм та 9:0 з Севлюшем – це доволі серйозні заявки на успішний сезон.

У Колоса все простіше. Ярослав Вишняк залишився на посаді головного тренера, але за час військової паузи втратив Чурка, Нурієва, Дениса Костишина, Петрова, Ренана, Каріоку й Рома. Крім того, не зіграв за ковалівців Тотовицький. Втрати, звісно, відчутні, однак і підсилення у "хліборобів" непогане – клуб підписав Ємця, Безбородька, Болбата, Мякушка, Гончаренка а також орендував старого знайомого Смирного.

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На зборах Ярослав Вишняк не вигадував нічого особливого. Схема 4-2-3-1, багато боротьби, контратак – словом, Колос був собою. Результати спарингів неоднозначні: команда програла Вересу (0:1) ЛНЗ (0:1), Олександрії (0:2) та Інгульцю (0:4), Металісту 1925 (1:2), розписала нічию з Чорноморцем (1:1) і тією ж Олександрією (1:1) – бити ж вдалося тільки Оболонь (2:1), Полісся (3:1) і Ниву з Бузової (1:0). На сильних суперників ковалівців явно не вистачало, однак це всього лише контрольні матчі.

Орієнтовні склади на матч Колос – Кривбас

Колос: Волинець – Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець – Оріховський, Мілько – Болбат, Мякушко, Ільїн – Лисенко

Кривбас: Сарнавський – Татарков, Вернидуб, Зотько, Стецьков – Семенов, Банада – Хомченовський, Понєдєльнік, Волошин – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко визначити кращу команду. Збори переконливіше провели криворіжці, але опиратись на їхні результати важко. Склади у обох колективів рівні. Фактор рідних трибун зараз не має великого значення. Зачепитись немає за що – особливо на початку сезону. В таких випадках дуже вірогідною є нічия.

Вона має влаштувати ковалівців і криворіжців. Ставимо на "мирову".

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