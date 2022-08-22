"Мы являемся телевизионными партнерами футбольных клубов (Динамо, Зари, СК Днепр-1 и Металлиста), имеем с ними действующие долгосрочные контракты и уже более 10 лет занимаемся трансляциями. К нам не может быть никаких претензий, потому что мы ничего не нарушаем. А вот за нарушение наших прав будем реагировать соответствующим образом.

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Что касается информации о контрактах с вышеупомянутыми клубами – это коммерческая тайна, но они подписывались в разные годы, потому что с клубами мы начинали работать в разное время. Большинство контрактов являются 10-летними.

Правда ли, что сумма оплаты клубам от 1+1 будет составлять по 600 тысяч долларов в сезон? Условия сотрудничества, в том числе финансовые, являются коммерческой тайной. Однако хочу подчеркнуть, что в этом сезоне мы показываем матчи совершенно бесплатно. Наша основная задача – чтобы в это сложное время, как можно больше болельщиков бесплатно, без дополнительных затрат и сложностей, смогли посмотреть матчи.

Поэтому они транслируются на безвозмездной основе на всех площадках 1+1 media – на общенациональных телеканалах 2+2 и УНИАН, на партнерской ОТТ-платформе Киевстар ТВ и на YouTube-каналах – FootballHub и Профутбол Digital. С тем, чтобы любители футбола со всего мира могли иметь возможность смотреть поединки и болеть за любимые клубы. Весь продакшн матчей снабжается ресурсом 1+1 media", – сказал Щербачев в комментарии FanDay.

Напомним, ранее медиагруппа "1+1" сообщила, что будет транслировать матчи четырех клубов, бойкотирующих единый телепул, а президент УПЛ Евгений Дикий пригрозил санкциями за самоуправство.

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