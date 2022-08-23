Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич удивил выбором игроков на первый поединок в УПЛ.

В заявке Шахтера на поединок с Металлистом 1925 оказались 23 игрока, сообщает Instagram "горняков". Отметим отсутствие в списке Лассина Траоре и Александра Зубкова. А вот Иван Петряк и Лукас Тейлор, официально официально ставшие игроками Шахтера лишь вчера, имеют возможность сыграть в 1-м туре.

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Голкиперы: А. Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козык, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападающие: Сикан, Кулаков.

Добавим, что поединок Шахтер – Металлист 1925 состоится сегодня, 23 августа, начало в 13:00.

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