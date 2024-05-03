"Футбол 24" проанализировал выступление Михаила Мудрика в перенесенном матче 26-го тура АПЛ против Тоттенхэма, в котором украинец стал одним едва ли не лучшим в составе "синих".

Мудрик провел один из лучших матчей в составе Челси против Тоттенхэма. Украинец создал классную возможность для Николя Джексона, который не смог ее реализовать, после чего еще и сам едва не забил, но пробил чуть мимо девятки. Английские СМИ остались в восторге от выступления Мудрика против "шпор".

Солидные оценки получил Михаил и от статистических порталов – так Sofascore оценил выше Мудрика только Марка Кукурелью. Перфоманс украинца напомнил фанатам Челси Эдена Азара, который сверкал в составе лондонцев. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Челси переиграл Тоттенхэм и сохраняет шансы на еврокубки – Мудрик получил высокую оценку, создав супершанс