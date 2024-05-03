Сборная Украины и другие команды-участницы смогут взять на Евро-2024 больше игроков.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что во время голосования членами исполнительного комитета было одобрено расширение заявки на Евро-2024 с 23 до 26 игроков.

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Все 26 футболистов смогут быть включены в официальную заявку на матч и присутствовать на скамейке запасных. Подобная практика действовала во время последнего чемпионата Европы в 2021 году, а также чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Все команды должны четко определиться с игроком до 7 июня.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.

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