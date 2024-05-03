Гол в ворота Вереса стал 190-м для Ярмоленко в составе украинских команд (клубов и национальной сборной) во всех турнирах, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Андрей опередил на вершине списка Сергея Реброва (189 голов). В топ-10 также входят Андрей Шевченко (177 голов), Максим Шацких (171), Евгений Селезнев (154), Андрей Воробей (152), Жуниор Мораес (134), Луис Адриано (128), Александр Гладкий (126), Марко Девич и Олег Гусев (оба – по 111).

В общем, Ярмоленко забил в составе Динамо 144 гола: 106 – в чемпионате, по 19 – в Кубке Украины и еврокубках. Еще 46 забитыми мячами Андрей отметился за сборную Украины.

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